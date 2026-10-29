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Путин окончательно получит желаемое от Украины: какое давление диктатора станет катастрофой для Киева

Москва может использовать дипломатические контакты как инструмент давления на Украину, а в случае провала переговоров попытаться переложить ответственность на Киев.

29 октября 2026, 18:05
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Клименко Елена








Россия может сосредоточить зимнюю кампанию на усилении воздушных атак по украинской энергетике и экономике, а переговоры использовать параллельно для политического давления на Киев. Такую оценку высказал политолог Владимир Фесенко, анализируя действия Кремля на фоне разговоров о возможном завершении войны.

Путин окончательно получит желаемое от Украины: какое давление диктатора станет катастрофой для Киева

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, заявления Москвы о готовности к дипломатическому процессу не обязательно свидетельствуют о намерении остановить боевые действия. Он призывает оценивать позицию России не только по публичным заявлениям, но и по ее действиям, в частности, ударам по гражданским городам.

"В ближайшие месяцы Кремль точно не собирается прекращать войну против Украины. И это очень заметно не столько по их заявлениям, сколько по их действиям, в том числе и по сегодняшним ударам по мирному населению", — заявил Фесенко.

Политолог предполагает, что Россия может стремиться одновременно поддерживать переговоры с США и продолжать войну против Украины. Такой подход, по его мнению, позволяет Москве пытаться договариваться с Вашингтоном отдельно и одновременно давить на Киев, чтобы добиться уступок на российских условиях.  

Отдельную угрозу Фесенко усматривает в возможном усилении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру зимой. Удары по энергетике и экономике могут оказаться важной составляющей российской стратегии, считает эксперт.

Он также предостерегает, что Кремль может провоцировать ситуации, которые будут усугублять отношения Украины с Соединенными Штатами. Если переговоры сорвутся по инициативе Киева, Россия, по оценке политолога, попытается использовать это для обвинений Украины в нежелании достигать мира.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может использовать переговоры о завершении войны не для реального прекращения боевых действий, а для давления на Украину и продвижения собственных условий через Соединенные Штаты.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b6J_huX0dXE
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