Путін остаточно отримає бажане від України: який жорсткий наказ диктатора стане катастрофою



















Росія може зосередити зимову кампанію на посиленні повітряних атак по українській енергетиці та економіці, а переговори використовувати паралельно для політичного тиску на Київ. Таку оцінку висловив політолог Володимир Фесенко, аналізуючи дії Кремля на тлі розмов про можливе завершення війни.

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За словами експерта, заяви Москви про готовність до дипломатичного процесу не обов’язково свідчать про намір зупинити бойові дії. Він закликає оцінювати позицію Росії не лише за публічними заявами, а й за її діями, зокрема ударами по цивільних містах.

"Найближчі місяці Кремль точно не збирається припиняти війну проти України. І це дуже помітно не стільки по їх заявах, скільки по їх діях, зокрема от і по сьогоднішніх ударах по мирному населенню", — заявив Фесенко.

Політолог припускає, що Росія може прагнути одночасно підтримувати переговори зі США та продовжувати війну проти України. Такий підхід, на його думку, дає Москві змогу намагатися домовлятися з Вашингтоном окремо й водночас тиснути на Київ, щоб домогтися поступок на російських умовах.

Окрему загрозу Фесенко вбачає у можливому посиленні атак на українську енергетичну інфраструктуру взимку. Удари по енергетиці та економіці можуть стати важливою складовою російської стратегії, вважає експерт.

Він також застерігає, що Кремль може провокувати ситуації, які погіршуватимуть відносини України зі Сполученими Штатами. Якщо переговори зірвуться з ініціативи Києва, Росія, за оцінкою політолога, спробує використати це для звинувачень України в небажанні досягати миру.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може використовувати переговори про завершення війни не для реального припинення бойових дій, а для тиску на Україну та просування власних умов через Сполучені Штати.