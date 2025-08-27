Путин окончательно дискредитировал себя: в ФРГ жестко высказались о стратегии РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в умышленном затягивании мирного процесса по завершению войны в Украине. Как сообщает n-tv.de, Мерц охарактеризовал действия Москвы как часть "стратегии затягивания", в частности, в контексте организации встречи между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

" Путин считает целесообразным выдвигать предварительные условия для проведения этой встречи, которые абсолютно неприемлемы — как для Украины, так и для нас, и с моей личной точки зрения", — подчеркнул немецкий канцлер.

Он напомнил, что после встреч с Путиным на Аляске, а затем с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп озвучил четкий временной промежуток: переговоры между лидерами России и Украины должны были состояться в течение двух недель. Этот срок, по словам Мерца, истекает уже через несколько дней.

По мнению Мерца, инициатива сейчас должна перейти в Кремль:

"Пора, чтобы Россия сделала свой шаг. Если она этого не сделает — придется усилить давление", — заявил он.

Также канцлер упомянул, что Европейский Союз уже работает над новым пакетом санкций против РФ.

"Если встреча, о которой договаривались Трамп и Путин, так и не состоится, мяч опять окажется на нашем поле. Я имею в виду европейцев и американцев", — добавил Мерц, намекая на необходимость консолидированного ответа Запада.

Напомним, что 18 августа Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским и представителями ЕС объявил о готовящейся личной встрече между украинским и российским лидерами. Он также не исключил, что впоследствии может пройти трехсторонний саммит с его участием.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания российских чиновников не оказывают никакого влияния на международную поддержку Украины и отношение к ее руководству.