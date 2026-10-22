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Путин одержит победу благодаря Трампу: на Западе предупредили о катастрофе для Украины

Трамп подыгрывает Путину, пытается уберечь Россию от поражения и разными способами давит на Зеленского, чтобы заставить Украину капитулировать

22 октября 2026, 18:20
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Клименко Елена

Европейские страны больше не могут безоговорочно полагаться на Соединенные Штаты из-за политики президента Дональда Трампа по поводу войны в Украине. Обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл считает, что американский лидер пытается склонить Киев к капитуляции, создавая для российского диктатора Владимира Путина возможности избежать стратегического поражения.

Путин одержит победу благодаря Трампу: на Западе предупредили о катастрофе для Украины

Фото: из открытых источников

Автор сравнивает подход Трампа к урегулированию войны с попытками британского премьера Невилла Чемберлена договориться с Адольфом Гитлером в Мюнхене в 1938 году. По мнению журналиста, нынешняя политика Вашингтона может иметь опасные последствия для Украины и европейской безопасности. Он также утверждает, что стремление Трампа быстро завершить войну может превратить Украину в сторону, обвиняемую в провале переговоров.

Среди шагов американской администрации, которые вызывают обеспокоенность обозревателя, — смягчение подхода к Москве, отсутствие более жестких санкций, ограничение обмена разведывательными данными с Киевом и попытки добиться от Украины уступок. Тисдалл также предполагает, что Трамп заинтересован в восстановлении экономических связей с Россией, в частности, в энергетике, добыче ресурсов и освоении Арктики.

В то же время Украина продолжает сопротивляться российской армии, а европейские государства активнее приобщаются к ее военной, финансовой и дипломатической поддержке. По мнению обозревателя, если Россия добьется выгодного для себя результата при поддержке Вашингтона это ослабит международное право и создаст опасный прецедент для других государств.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что переговорный процесс по завершению войны зависит не только от заявлений Дональда Трампа, но и от стратегических интересов Соединенных Штатов. Если дипломатические усилия Вашингтона не принесут результата, американская администрация может уделять урегулированию меньше внимания, в то же время развивая отношения с Россией по другим направлениям. Об этом заявил политический аналитик Андрей Выгиринский.



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