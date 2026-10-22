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Після виходу США з переговорів для України почнеться найстрашніше: політолог назвав два сценарії

На думку аналітика, якщо дипломатія не приведе до завершення війни, відносини США та Росії можуть розвиватися окремо від переговорного процесу щодо України

22 жовтня 2026, 17:20
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Клименко Елена








Переговорний процес щодо завершення війни залежить не лише від заяв Дональда Трампа, а й від стратегічних інтересів Сполучених Штатів. Якщо дипломатичні зусилля Вашингтону не дадуть результату, американська адміністрація може приділяти врегулюванню менше уваги, водночас розвиваючи відносини з Росією за іншими напрямками. Про це заявив політичний аналітик Андрій Вигірінський.

Після виходу США з переговорів для України почнеться найстрашніше: політолог назвав два сценарії

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи заяви Трампа про можливість швидкого завершення війни, експерт наголосив, що американську політику варто оцінювати як довгострокову стратегію, а не як послідовність окремих заяв. За його словами, тактичні кроки Вашингтону можуть змінюватися залежно від обставин, але це не обов’язково означає зміну головних цілей американської адміністрації.

"Американці не змінюють свою стратегію. Змінюються оперативні, тактичні підходи, пошук шляхів", — пояснив Вигірінський.

Аналітик припустив, що розвиток подій може піти одним із двох напрямків: або війну вдасться завершити за посередництва США, або бойові дії триватимуть, а відносини Вашингтону й Москви розвиватимуться паралельно з конфліктом. У другому випадку американська участь у безпосередньому переговорному процесі може стати менш активною.

"Війна або завершиться за посередництва США, або вона продовжиться, а відносини США і Росії будуть існувати паралельним треком", — зазначив експерт. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це ще не означатиме наближення миру. Кремль, імовірно, намагається продемонструвати Дональду Трампу нібито дипломатичний прогрес, водночас не відмовляючись від продовження бойових дій. Такий сценарій може затягнути війну ще на тривалий час. Таку оцінку висловив політолог Петро Олещук.

 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=dMyaKU8rFvs
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