Путин одержал огромную победу: тревожный сценарий после атаки РФ по Польше

Недавний инцидент с проникновением российских беспилотников в воздушное пространство Польши обнаружил уязвимость западной системы безопасности. Отсутствие жесткого ответа со стороны НАТО и невнятная реакция президента США Дональда Трампа создают для Москвы идеальные условия для дальнейшего давления, отмечает политолог Петр Олещук.

По его словам, Кремль оказался в выигрышной ситуации. Используя дроны как инструмент устрашения, Россия одновременно демонстрирует слабость Альянса, провоцирует внутреннее напряжение в Европе и подрывает поддержку Украины.

"Мы фактически видим, как НАТО выбирает пассивный сценарий в ответ на угрозу", — отметил эксперт.

В результате – только формальные шаги: создание бесполетной зоны вблизи польско-украинской границы и дипломатические заявления.

Олещук предупреждает: такой подход поощряет Москву к новым действиям. Если на дроны-приманки реакции нет – в следующий раз в ход могут пойти массовые атаки "шахедами". Это позволяет России эскалировать конфликт постепенно, не рискуя спровоцировать полноценный ответ НАТО.

Ключевой целью Кремля, по словам аналитика, является не только военное давление, но психологическая дестабилизация стран Восточной Европы. Россия стремится разрушить веру в коллективную оборону, показать, что членство в НАТО не гарантия безопасности.

"Москва хочет, чтобы в Восточной Европе не было ощущения защищенности. Это открывает путь для политического влияния", — подчеркнул Олещук.

Кроме того, эксперт связывает рост агрессии Кремля с недавним визитом Владимира Путина в Китай. После переговоров с Си Цзиньпином российский президент, по словам политолога, почувствовал уверенность и активизировал атаки не только против Украины, но и стран НАТО.

В этом контексте, вероятно, Китай использует Россию как средство давления на Запад, заставляя Европу и США считаться с интересами в глобальной игре.

Как уже писали "Комментарии", в Кремле пока нет окончательной информации о дате потенциального телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слухи, которые активно распространяются в СМИ.