Путин очень разочаруется: в ВСУ поставили крест на оккупации РФ важного города

Российские войска до сих пор не смогли полностью захватить Времен Яр, несмотря на недавние заявления кремлевского диктатора Владимира Путина во время встречи с Лукашенко. Об этом сообщил известный разведчик 24-й ОМБр имени короля Даниила, Кэп, комментируя ситуацию во Временном Яру. Видео с его выступлением было опубликовано на официальном канале бригады в YouTube, передает "Эспрессо.Запад".

Кеп отметил, что его поразило, что Путин объявил о взятии Временного Яра во время встречи с Лукашенко, хотя это не соответствует действительности.

"Времен Яр — это не просто один девятиэтажный дом, это огромная территория, включающая частный сектор и многоквартирные дома. И для Путина это, пожалуй, большое разочарование: Времен Яр еще не взят полностью, несмотря на его заявления. Времен Яр под контролем Вооруженных Сил Украины", — подчеркнул.

Он пояснил, что даже пленные, попадающие в руки украинских сил, подтверждают это.

"Некоторые из них попали в плен во время боя, другие просто сбились с пути и сдались, поскольку хотели выжить. И наши войска сейчас остаются во Временном Яру", — добавил он.

Кроме того, Кэп рассказал об изменениях в тактике россиян.

"Їх стало значно більше. Вони постійно наступають, постійно з'являються, і змінили свою тактику переміщення. Якщо раніше використовувалася техніка, то зараз вони йдуть пішки, намагаючись потрапити на наші позиції поодинці або в маленьких групах. Їх мета — зупинитися на деяких ділянках, а потім накопичувати сили для майбутнього наступу. Однак, завдяки численним дронам, які є у нас, ми здатні зупиняти їх ще до того, як вони наближаються к нашим позициям", — отметил он.

