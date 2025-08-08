Путин обзвонил лидеров шести стран перед встречей с Трампом: что известно

Российский диктатор Владимир Путин активизировал внешнеполитические контакты в преддверии возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание The Bell и официальный сайт Кремля, 8 августа Путин пообщался по телефону сразу с шестью мировыми лидерами.

Российский диктатор Путин

Среди собеседников – глава КНР Си Цзиньпин, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президенты Узбекистана и Казахстана – Шавкат Мирзиоев и Касим-Жомарт Токаев, а также лидеры Индии и ЮАР – Нарендра Моди и Сирил Рамафоса соответственно.

Содержание переговоров официально подается максимально сдержанно — без деталей, только с формулировками о "двусторонних отношениях" и "обсуждении актуальных международных вопросов". Однако Лукашенко стал единственным, кто публично прокомментировал возможную встречу Трампа с Путиным — и предложил Минск как платформу для трехсторонних переговоров с участием также президента Украины Владимира Зеленского.

Западные СМИ подтверждают: Трамп действительно рассматривает личную встречу с Путиным уже на следующей неделе. Обсуждается не только формат переговоров, но и вероятно расширение круга участников до полноценного саммита Трамп-Путин-Зеленский.

Такие дипломатические маневры Путина могут быть попыткой заручиться поддержкой союзников и партнеров перед потенциально громким международным саммитом — особенно ввиду того, что именно Россия сейчас находится под международным ордером на арест ее президента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что пограничники Могилев-Подольского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы довольно нестандартным способом. 48-летний житель Хмельницкой области решил добраться до Молдовы… на параплане.