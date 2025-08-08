logo

BTC/USD

116499

ETH/USD

4048.67

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

48.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин обзвонил лидеров шести стран перед встречей с Трампом: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин обзвонил лидеров шести стран перед встречей с Трампом: что известно

Путин провел серию звонков лидерам шести стран на фоне возможной встречи с Трампом

8 августа 2025, 21:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российский диктатор Владимир Путин активизировал внешнеполитические контакты в преддверии возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание The Bell и официальный сайт Кремля, 8 августа Путин пообщался по телефону сразу с шестью мировыми лидерами.

Путин обзвонил лидеров шести стран перед встречей с Трампом: что известно

Российский диктатор Путин

Среди собеседников – глава КНР Си Цзиньпин, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президенты Узбекистана и Казахстана – Шавкат Мирзиоев и Касим-Жомарт Токаев, а также лидеры Индии и ЮАР – Нарендра Моди и Сирил Рамафоса соответственно.

Содержание переговоров официально подается максимально сдержанно — без деталей, только с формулировками о "двусторонних отношениях" и "обсуждении актуальных международных вопросов". Однако Лукашенко стал единственным, кто публично прокомментировал возможную встречу Трампа с Путиным — и предложил Минск как платформу для трехсторонних переговоров с участием также президента Украины Владимира Зеленского.

Западные СМИ подтверждают: Трамп действительно рассматривает личную встречу с Путиным уже на следующей неделе. Обсуждается не только формат переговоров, но и вероятно расширение круга участников до полноценного саммита Трамп-Путин-Зеленский.

Такие дипломатические маневры Путина могут быть попыткой заручиться поддержкой союзников и партнеров перед потенциально громким международным саммитом — особенно ввиду того, что именно Россия сейчас находится под международным ордером на арест ее президента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что пограничники Могилев-Подольского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы довольно нестандартным способом. 48-летний житель Хмельницкой области решил добраться до Молдовы… на параплане.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/putin-obdzvoniv-lideriv-shistoh-krayin-tli-1754672315.html
Теги:

Новости

Все новости