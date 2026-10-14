Путин обыграл Трампа: эксперт ошеломил страшным прогнозом по миру в Украине



















Попытки президента США Дональда Трампа договориться с Владимиром Путиным о завершении войны против Украины могут не дать результата, если Москва не столкнется с реальным давлением. Такое мнение высказал политический обозреватель Леонид Швец. По его мнению, нынешняя стратегия Вашингтона не заставляет российское руководство отказываться от своих требований и изменять поведение.

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Комментируя перспективы переговоров между США и Россией, Швец обратил внимание на то, что американская администрация пытается привлечь Кремль к диалогу, предлагая ему определенные стимулы. Однако такой подход, по оценке обозревателя, не гарантирует уступок со стороны Москвы. Российский президент может воспринимать отсутствие жестких мер как возможность и дальше давить на Украину и ее западных партнеров.

"Мира не будет. Не будет соглашения с Путиным, потому что Путин сейчас на коне", — заявил Швец, объясняя свое видение нынешнего соотношения сил.

По его мнению, Кремль пока не демонстрирует готовности отказываться от своих целей, поэтому сам факт переговоров еще не означает приближения завершения войны.

Обозреватель также обратил внимание на подход Трампа к российскому руководству. По его словам, американский президент стремится добиться мирной договоренности, однако избранные им инструменты не обеспечивают достаточного влияния на Путина.

"Трамп, если бы это ни звучало для нас парадоксально, он таки хочет мира. Другое дело, что все средства, которые он использует для того, чтобы этого мира достичь, они исключают давление на Путина почему-то", — подчеркнул Швец.

Портал "Комментарии" уже писал , что возможное сокращение американской разведывательной поддержки и ограничение работы спутниковой связи могут существенно усложнить положение Украины в войне против России. Такие шаги могут повлиять на возможности украинских военных получать важную информацию, координировать операции и эффективно применять беспилотники. Об этом заявил основатель и председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.