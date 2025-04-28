Путин объявил о новом "перемирии" на войне: к чему призывал Украину

Российский диктатор Владимир Путин объявил, что Москва вводит "перемирие" на войне в Украине к 80-летию Дня победы. По словам российского диктатора, "все боевые действия останавливаются" в период с 8 по 10 мая.

Российский диктатор Владимир Путин

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин объявил о трехдневном "перемирии" по случаю Дня победы.

"По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-й годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. В этот период останавливаются все боевые действия", — говорится в заявлении.

Таким образом, заявленное Путиным перемирие должно действовать с начала дня 8 мая и до конца дня 10 мая.

Также в заявлении говорится, что Россия ожидает, что украинская сторона присоединится к "перемирию" ко Дню победы.

Путин также объявлял 30-часовое "пасхальное перемирие". Однако, несмотря на обещания остановить все боевые действия на этот период, Украина зафиксировала почти три тысячи нарушений режима тишины со стороны армии РФ.

Начиная с 2024 года, в Украине установлена новая традиция. 8 мая отмечается память жертв Второй мировой войны и отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а 9 мая отмечается День Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин попытался объяснить, почему объявлял о "пасхальном перемирии". По его словам, это якобы попытка показать готовность Москвы к мирным инициативам. Однако эксперты исключают такие заявления российского диктатора.

Также "Комментарии" писали, что экс-глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, насколько близко Украина к мирным переговорам для окончания войны.