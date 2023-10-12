Путин объяснил, почему начал полномасштабное вторжение в Украину

Президент России Владимир Путин снова обвинил Украину и заявил, что именно Киев виноват в начале войны. По словам российского президента, Москва якобы не имела выбора, поэтому атаковала Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин в своей речи в очередной раз повторил нарративы российской пропаганды о якобы агрессии Украины на Донбассе.

"Война в Украине была начата Киевом в 2014 году, восемь лет убивали женщин, детей, стариков", — заявил Путин.

По словам Путина, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, потому что других методов урегулирования ситуации не было.

"Россия начала спецоперацию, потому что других методов не оставалось. РФ "водили за нос" по мирному урегулированию в Украине, поэтому приходится отвечать", — сказал Путин и добавил, что другие способы обеспечить безопасность России оказались невозможны.

Напомним, что Россия активно использует в своей пропаганде тезисы о якобы обстрелах Украиной территории Донбасса. Несмотря на это, сама Россия активно поставляла оружие на Донбасс еще в 2014 году. Эта военная техника была впоследствии использована для борьбы против Украины и создания непризнанных ДНР и ЛНР подконтрольных Кремлю. Международное сообщество не признает пророссийские образования на востоке Украины. А с началом полномасштабного вторжения в 2022 году международные организации неоднократно заявляли о военных преступлениях России на территории Украины и осуждают неспровоцированную агрессию РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что специалисты в области психологии провели анализ президента РФ и назвали основные характеристики Путина.

Также "Комментарии" писали, что в США заявили об ошибке Путина. Именно такими словами охарактеризовал представитель Белого дома высказывания президента России о возможном уменьшении помощи Украине от Соединенных Штатов.