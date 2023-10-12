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Путин объяснил, почему начал полномасштабное вторжение в Украину

Президент России Владимир Путин назвал главную причину войны в Украине.

сегодня, 11:55
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин снова обвинил Украину и заявил, что именно Киев виноват в начале войны. По словам российского президента, Москва якобы не имела выбора, поэтому атаковала Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин объяснил, почему начал полномасштабное вторжение в Украину

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин в своей речи в очередной раз повторил нарративы российской пропаганды о якобы агрессии Украины на Донбассе.


"Война в Украине была начата Киевом в 2014 году, восемь лет убивали женщин, детей, стариков", — заявил Путин.

По словам Путина, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, потому что других методов урегулирования ситуации не было.

"Россия начала спецоперацию, потому что других методов не оставалось. РФ "водили за нос" по мирному урегулированию в Украине, поэтому приходится отвечать", — сказал Путин и добавил, что другие способы обеспечить безопасность России оказались невозможны.

Напомним, что Россия активно использует в своей пропаганде тезисы о якобы обстрелах Украиной территории Донбасса. Несмотря на это, сама Россия активно поставляла оружие на Донбасс еще в 2014 году. Эта военная техника была впоследствии использована для борьбы против Украины и создания непризнанных ДНР и ЛНР подконтрольных Кремлю. Международное сообщество не признает пророссийские образования на востоке Украины. А с началом полномасштабного вторжения в 2022 году международные организации неоднократно заявляли о военных преступлениях России на территории Украины и осуждают неспровоцированную агрессию РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что специалисты в области психологии провели анализ президента РФ и назвали основные характеристики Путина.

Также "Комментарии" писали, что в США заявили об ошибке Путина. Именно такими словами охарактеризовал представитель Белого дома высказывания президента России о возможном уменьшении помощи Украине от Соединенных Штатов.



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