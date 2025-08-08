logo

Война с Россией Путин общается с Трампом часами: почему разговоры вызывают беспокойство
Путин общается с Трампом часами: почему разговоры вызывают беспокойство

Часы на связи: The Wall Street Journal рассказала о телефонных разговорах Трампа с Путиным

8 августа 2025, 19:52
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Как пишет The Wall Street Journal, Дональд Трамп и Владимир Путин имеют интенсивное личное общение, включая десятки телефонных звонков и обмены сообщениями через посредников.

Путин общается с Трампом часами: почему разговоры вызывают беспокойство

Путин общается с Трампом часами

По словам американских чиновников и источников, знакомых с содержанием контактов, их беседы часто продолжались часами. Причина — длительные монологи Путина, которые были исполнены жалоб, претензий и требований. Значительная часть времени уходила также на перевод.

Несмотря на нетерпеливый характер Трампа, его помощники отмечают, что обычно внимательно слушал Путина, не перебивая. Темы разговоров варьировались: Трамп выражал стремление "перезапустить" отношения США и России, сделав акцент на экономическом сотрудничестве, а Путин настаивал на признании российского контроля над оккупированным Крымом и частями Донбасса.

Источники указывают, что разговоры носили преимущественно дружеский характер. В то же время в Вашингтоне вызвали обеспокоенность не только продолжительность контактов, но и отсутствие полной прозрачности, в частности, когда часть диалога проходила без переводчиков или через личные каналы.

Эти детали лишь подчеркивают глубину личных контактов между Трампом и Путиным, а также демонстрируют, как строились их неформальные связи — часто в обход дипломатических протоколов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время телефонного разговора между Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху возник резкий спор, сообщает NBC News со ссылкой на источники, осведомленные о содержании разговора.



Источник: https://www.wsj.com/world/russia/trump-putin-russia-ukraine-how-meeting-f9e4ac1e
