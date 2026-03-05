logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин обречен на страшное фиаско: стало известно, какой замысел Кремля провалился
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин обречен на страшное фиаско: стало известно, какой замысел Кремля провалился

Несмотря на рост цен на нефть, РФ вряд ли сможет на этом заработать, считает Иван Тимочко

5 марта 2026, 15:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Военный эксперт Иван Тимочко считает, что Россия может извлечь краткосрочную выгоду от войны на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть, но полноценно воспользоваться ситуацией Кремля вряд ли удастся. По его словам, российские марки нефти отличаются от иранских, и поэтому Россия способна получить лишь частичную компенсацию, но никогда не сможет занять полноценную нишу на рынке.

Путин обречен на страшное фиаско: стало известно, какой замысел Кремля провалился

Фото: из открытых источников

"С другой стороны, нефть нефтью, но России нужно оружие уже сейчас. И Иран сейчас полностью сконцентрируется на том, чтобы все оружие, которое он производит, использовать против своих прямых конкурентов. И это, конечно, для России проблема", – подчеркнул Тимочко.

Эксперт также назвал нынешний рост цен на нефть и газ в мире спекулятивным процессом, направленным на получение прибыли крупными компаниями. Он отметил, что кризисные колебания цен не возникли одномоментно и что страны ОПЕК пока не снимали ограничений на добычу нефти.

"Единомоментно такого кризиса не могло возникнуть в мире. С другой стороны, страны ОПЕК еще пока даже не рассматривали вопрос снятия ограничений на добычу нефти. Если они увидят, что есть возможность зарабатывать и кризис или нехватка нефти дается действительно в знаки, поверьте, они захотят заработать и все те же — будут.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский пропагандист Владимир Соловьев попытался объяснить, почему Россия якобы не оказывает военной или иной помощи Ирану в его деятельности на Ближнем Востоке. По его словам, причиной являются бюрократические препоны между российскими и иранскими ведомствами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости