В ночь на воскресенье, 7 сентября, Россия нанесла по Украине мощнейшие воздушные удары. Российский диктатор Владимир Путин сознательно идет на обострение ситуации в войне, потому что чувствует нерешительность Запада. Это дает ему ощущение, что он может безнаказанно совершать любые преступления. Такое мнение в статье Die Welt высказал Тобиас Бланкен.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитик отметил, что российский диктатор эскалирует ситуацию – в течение недели словами, а на выходных – еще и оружием. На гипотетическую дискуссию о том, отправят ли западные страны войска в Украину в случае достижения сторонами перемирия, кремлевский диктатор в пятницу ответил угрозой, что Россия "особенно сейчас, во время боевых действий", исходит из того, "что они являются законной целью".

Бланкен также добавил, что еще более пренебрежительно бывший сотрудник КГБ отверг требование о встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он заявил, что для этого есть только одно место — "столица Российской Федерации, город-герой Москва".

Отмечается, что в ночь на воскресенье, 7 сентября, российские оккупанты обстреляли почти все регионы Украины боевыми дронами и крылатыми ракетами. На этот раз, по данным Воздушных сил Украины, враг применил 805 боевых дронов, из которых, по их данным, удалось перехватить только 751.

Журналист отметил, что огромное количество беспилотников превзошло возможности Украины, что имело фатальные последствия. Более того, кадр горящего здания Кабинета министров Украины в Киеве, считает Бланкен, с российской точки зрения был удачной демонстрацией силы.

Автор публикации предполагает, что российский диктатор Владимир Путин так жестко обостряет ситуацию, потому что понимает, что ему за это ничего не будет. Он добавил, что глава Кремля понял, что Запад реагирует на действия России неопределенно. Указывается, что "Коалиция желающих", которая состоит из 26 стран, являющихся союзниками Украины, демонстрирует свою силу преимущественно на бумаге, а не на поле боя.

В статье говорится, что лучше всего демонстрирует импотентность Запада лидер США Дональд Трамп, который делает громкие заявления, за которыми в основном ничего не стоит.

