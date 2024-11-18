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Путин «обеспокоен»: стало известно, какие действия Украины встревожили диктатора

Путин хочет заморозить войну, поскольку контрнаступление ВСУ в следующем году российские войска не выдержат

18 ноября 2024, 12:43 comments2084
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Ткачик Олеся

Россия значительно увеличила количество штурмовых действий по всем направлениям фронта, пытаясь захватить как можно больше украинских территорий. Об этом в эфире 24 Канала сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Путин «обеспокоен»: стало известно, какие действия Украины встревожили диктатора

Владимир Путин

"Путин рвется. Он понимает, что впереди зима – это во-первых. А во-вторых – давление на него, в частности, относительно остановки боевых действий или каких-то дополнительных договоренностей. Они сейчас продолжаются, мы это видим. И Путин понимает, что он может этим воспользоваться – такое давление на него он в конце концов перетянет на наше политическое руководство, чтобы захватить как можно больше украинской земли и остановить наше противодействие", – сказал Свитан.

Эксперт отметил, что Украина активно готовится к собственной весенне-летней кампании, и это вызывает беспокойство у Путина.

По мнению Свитана, кремлевский диктатор пытается использовать все имеющиеся ресурсы, привлечь резервы и достичь стратегических рубежей. После этого он попытается перейти к политическому давлению, включая так называемый режим Трампа-Шольца, чтобы оказывать давление на Киев, добавил эксперт.

По его мнению, после масштабного наступления 2024 российские войска исчерпают свои силы и не смогут противостоять украинскому контрнаступлению.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в течение последнего времени активизировались разговоры о замораживании войны в Украине. Украина вынуждена будет пойти на уступки. Кремль использует все возможные инструменты давления, чтобы консолидировать Запад в попытках заставить Украину принять невыгодные условия мира.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wztfJSsDMCo&t=944s&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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