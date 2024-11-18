Путин «обеспокоен»: стало известно, какие действия Украины встревожили диктатора

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Ткачик Олеся
Россия значительно увеличила количество штурмовых действий по всем направлениям фронта, пытаясь захватить как можно больше украинских территорий. Об этом в эфире 24 Канала сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
Владимир Путин
Эксперт отметил, что Украина активно готовится к собственной весенне-летней кампании, и это вызывает беспокойство у Путина.
По мнению Свитана, кремлевский диктатор пытается использовать все имеющиеся ресурсы, привлечь резервы и достичь стратегических рубежей. После этого он попытается перейти к политическому давлению, включая так называемый режим Трампа-Шольца, чтобы оказывать давление на Киев, добавил эксперт.
По его мнению, после масштабного наступления 2024 российские войска исчерпают свои силы и не смогут противостоять украинскому контрнаступлению.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в течение последнего времени активизировались разговоры о замораживании войны в Украине. Украина вынуждена будет пойти на уступки. Кремль использует все возможные инструменты давления, чтобы консолидировать Запад в попытках заставить Украину принять невыгодные условия мира.
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