Путин никогда не согласится прекратить войну в Украине: на Западе шокировали версию

Дональд Трамп может претендовать на Нобелевскую премию мира, если ему удастся покончить с войной, которую Россия ведет против Украины. Однако, по мнению экспертов, ключевым препятствием остается Владимир Путин. Об этом сообщает издание The Hill.

Фото: из открытых источников

Для стабильного и длительного мира необходимо соглашение, которое удовлетворит и Украину, и Россию. Однако компромисс на равных условиях более выгоден агрессору, в то время как пострадавшая сторона вряд ли останется удовлетворенной.

Путин отождествляет себя с войной и считает, что сохранение его власти зависит от ее результатов. Поражение означает крах его режима, а компромисс он воспринимает как опасную угрозу.

Эксперты выделяют два возможных сценария: заключение соглашения, которое не удовлетворит ни одну из сторон, но прекратит боевые действия, кардинальное изменение политики Кремля или даже смена лидера, что заставит Россию отказаться от имперских амбиций.

Поставить Россию за стол переговоров можно только благодаря силовому давлению — поддержке Украины со стороны США и Европы. Без такой поддержки Путин не согласится на уступки.

Если Трамп действительно стремится к миру, он должен решить основную проблему — Путина. В противном случае все договоренности могут оказаться временными и привести к новому обострению конфликта.

Напомним, что Дональд Трамп ранее заявлял о готовности США начать "экономическую войну" против России, если Кремль откажется вести переговоры о прекращении боевых действий в Украине. Он подчеркнул, что речь идет не о мировой войне, а о строгих экономических санкциях против России.

"Это не мировая война, а экономическая война. Она будет очень жесткой, особенно для России. И я не хочу, чтобы так было", — отметил Трамп.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 27 августа российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Основными целями агрессора стали Сумская и Полтавская области. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.