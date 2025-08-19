Путин никогда не согласится на встречу с Зеленским: названа поразительная причина

18 августа в Белом доме во время переговоров было достигнуто предварительное согласие о следующем шаге в мирном урегулировании — личной встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако вскоре ситуация несколько усложнилась после выступившего с брифингом заявлений помощника Путина Юрия Ушакова, сообщает CNN.

Комментируя телефонный разговор Путина с Дональдом Трампом, Ушаков отметил, что "обсуждалась идея о том, что целесообразно было бы изучить возможность повышения уровня представителей российской и украинской сторон".

"На Кремлевском языке это означает, что они еще далеко не готовы, и, возможно, никогда не будут. И это не должно удивлять", — подчеркивает автор материала.

Журналисты напоминают, что война началась с того, что Путин в одностороннем порядке признал часть украинской территории "независимой" и объявил ее "исторической собственностью России". Он также неоднократно повторял, что Украина является "неотъемлемой частью российской истории, культуры и духовности", а ее суверенитет — якобы "историческая ошибка".

CNN обращает внимание, что в Кремле демонстративно унижают украинского лидера. Вместо имени Зеленского российские чиновники чаще используют пренебрежительный термин "киевский режим", а сам Путин подвергает сомнению его легитимность, акцентируя на перенесении выборов в Украину. Более того, в последнем "мирном" меморандуме Москва выдвинула требование — провести выборы еще до подписания любого соглашения.

В материале отмечается, что именно Зеленский прибыл на переговоры в Турцию, чтобы вести диалог напрямую, в то время как Путин направил только делегацию, возглавленную автором школьных учебников по истории.

"Диктатор уже получил то, чего хотел – двустороннюю встречу с Трампом, лидером, которого он считает равным себе. Встреча с Зеленским, по его мнению, была бы несовместима с его мировоззрением и его военными целями", — говорится в публикации CNN.

