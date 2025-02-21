Режим прекращения огня не принесет Украине пользы, а, наоборот, только повредит. Кроме того, такое состояние продлится недолго, ведь российский диктатор Владимир Путин непременно нарушит его, об этом в интервью "Главреду" сообщил российский журналист Александр Сотник.

Владимир Путин

При этом он убежден, что победа Украины возможна не только при поддержке США, но и других союзников, в том числе Великобритании и Франции. Однако, по его мнению, Западу нужно убеждать в необходимости качественно иного подхода к войне.

"Долгое время режим прекращения огня не будет поддерживаться. Зеленский уже заявил, что без США Украина не победит, то есть он уже склонен к тому, чтобы его продавили. Почему же без Штатов не победить? А с бритами? А с французами? Другое дело, что их надо убеждать в том, что в Украине должна быть совсем другая армия и артиллерией, и будет мочить мерзость на территории Украины", – отметил Сотник.

Эксперт убежден, что даже если договоренности о прекращении огня будут достигнуты, они будут играть только на руку Кремлю.

"Режим прекращения огня, во-первых, будет не на руку Украине, а ей во вред, а, во-вторых, этот режим в любом случае Путин нарушит через определенное время. Подмоет подхвостье, почистит перышко – и нарушит. И пойдет дальше. Но он уже усвоит уроки прошлого Курская АЭС пока не взята под контроль ВСУ, но Путин может все сделать и обвинить в этом Украину", – отметил журналист.

Сотник подчеркнул, что любые переговоры с Путиным опасны и бесперспективны. Он назвал Путина "дьяволом", с которым нельзя договариваться или прогибаться под него.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и Путин знают, как уничтожить Украину.



