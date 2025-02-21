Путин непременно дойдет до Львова: как это возможно

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Ткачик Олеся
Режим прекращения огня не принесет Украине пользы, а, наоборот, только повредит. Кроме того, такое состояние продлится недолго, ведь российский диктатор Владимир Путин непременно нарушит его, об этом в интервью "Главреду" сообщил российский журналист Александр Сотник.
Владимир Путин
При этом он убежден, что победа Украины возможна не только при поддержке США, но и других союзников, в том числе Великобритании и Франции. Однако, по его мнению, Западу нужно убеждать в необходимости качественно иного подхода к войне.
Эксперт убежден, что даже если договоренности о прекращении огня будут достигнуты, они будут играть только на руку Кремлю.
Сотник подчеркнул, что любые переговоры с Путиным опасны и бесперспективны. Он назвал Путина "дьяволом", с которым нельзя договариваться или прогибаться под него.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и Путин знают, как уничтожить Украину.
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