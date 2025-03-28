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Путин недооценил ключевую особенность Трампа: о чем идет речь

The Telegraph пишет о том, что ложь Путина и доверчивость Трампа являются преградами на пути к миру

сегодня, 06:38 comments3339
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин может недооценивать вспыльчивый характер американского лидера Дональда Трампа. Президент США очень чувствителен к унижениям, но его страна имеет огромную экономическую и военную мощь. Поэтому постоянное увиливание Путина от предложений Трампа прекратить войну в Украину может в конце концов надоесть главе Белого дома. Об этом говорится в материале "The Telegraph".

Путин недооценил ключевую особенность Трампа: о чем идет речь

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, состоялись уже несколько раундов мирных переговоров России с США, но российский лидер Владимир Путин продолжает придерживаться своего излюбленного "дипломатического стиля": ложь, бомба, ложь, бомба. Всего спустя сутки после прорыва в вопросе моратория на атаки в Черном море, который был достигнут в Эр-Рияде, российские беспилотники ударили по Харькову, разрушив квартиры и магазины, а также ранив 21 человека.

Британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз в своей колонке для издания The Telegraph заявил, что прогресс в достижении мира оказался под угрозой сразу по двум причинам. Первая – нетерпение Дональда Трампа по прекращению огня. Вторая – неприкрытая ложь Путина.

Отмечается, что американского лидера часто критикуют за слишком большую симпатию к российскому диктатору. Но как бы Трампа не очаровывался Путиным, он все же начинает понимать, что тот просто водит его за нос, считает Мэтьюз.

По его мнению, дальше уже зависит от Трампа, как долго он сможет терпеть откровенное издевательство Путина и как поступит, когда поймет, что в планах Кремля нет желания заканчивать войну.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2025/03/27/the-ukraine-peace-deal-is-proving-a-scam/
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