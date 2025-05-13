Путин не встретится с Зеленским: чего боится российский диктатор

Диктатор РФ Владимир Путин не готов к прямым переговорам с Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский президент перехитрил его, предположил шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд.

Путин не будет встречаться с Зеленским. Фото из открытых источников

Он напомнил, что единственные прямые переговоры между политиками прошли в декабре 2019 в Париже.

"Очевидно, Путин решил, что Зеленский перехитрил его, поэтому с тех пор отказывается встречаться и даже разговаривать с Зеленским по телефону. Путин предпочитает дураков, таких как Трамп и Виткофф", — написал Андерс Ослунд.

Эксперт назвал Путина и президента США Дональда Трампа предполагаемыми трусами. По его словам, один боится встречи с Зеленским, а второй – исполняет его волю.

"Трус Путин не решается встретиться с Зеленским. Он также не хочет никакого прекращения огня. Трус Трамп все время подчиняется Путину. Он говорит о санкциях против России лишь для того, чтобы звучать так, будто он президент США, а не просто слуга Путина", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерала Сергея Суровикина — бывшего командующего группировкой российских войск в Украине, руководившего отступлением из Херсона, — почти за два года отсутствия в публичном пространстве заметили на церемонии возложения венков в Алжире. На фотографиях, сделанных на военном кладбище Дели Ибрагим, Сергей Суровикин изображен во главе колонны сотрудников диппредставительства. Генерал шагает рядом с военным атташе России Владимиром Цукановым к могиле советского солдата И. Остапченко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что требуя от Украины немедленно начать мирные переговоры с Россией, Дональд Трамп отверг разработанные планы европейских стран, которые хотели убедить США ввести санкции против РФ в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия с 12 мая. Европейские дипломаты рассказали The Guardian, что целью визита Кира Стармера, Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Дональда Туска в Киев было оказывать давление на Дональда Трампа, чтобы он признал, что Владимир Путин медлит с миром, а потому у США нет другого выбора, как ввести жесткие экономические санкции.