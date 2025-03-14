Приоритет российских властей в финансировании войны в Украине привел к недостаточному финансированию здравоохранения. Это привело к нехватке медицинского персонала, специалистов и оборудования в российской системе здравоохранения. Об этом сообщает портал "Комментарии", анализируя данные Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Медицина в России. Фото: из открытых источников

В своей сводке британские специалисты отмечают, масштабы российских потерь, на сегодняшний день ранено более 500 000 российских военнослужащих, продолжают создавать нагрузку на российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях оказания медицинской помощи, вызывая значительные проблемы с логистикой и приводя к нехватке военно-медицинского персонала.

"Это негативно сказывается на оказании медицинской помощи и, вероятно, привело к перераспределению медицинских ресурсов от гражданского населения страны к военным, что еще больше усугубляет масштабные последствия для гражданских больниц", — говорится в сообщении.

По прогнозу британской разведки, число медицинских работников в российских больницах, обслуживающих гражданское население продолжит сокращаться в течение 2025 года.

По сообщениям, в 2024 году в России было закрыто не менее 160 государственных больниц, в том числе 18 родильных домов и не менее 10 детских поликлиник. В результате закрытия больниц гражданское население малых городов и сел часто остается без медицинской помощи, в том числе с ограниченной доврачебной помощью, отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска сосредоточили основное наступление в Курской области. На других участках фронта у ВСУ появились возможности контратаковать. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Х (Twitter).