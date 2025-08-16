Путин не субъективен: в Раде назвали страну, которая способна вместе с США положить конец войне

После встречи на Аляске стало понятно, что Дональду Трампу нужно говорить не с Путиным, потому что тот не субъектен и ничего не решает. В случае России – все решает Китай. Поэтому, чтобы достичь мира, нужно говорить не с Путиным. Нужно говорить с Си Цзиньпином. Такое мнение высказал нардеп фракции Европейская Солидарность Алексей Гончаренко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Нардеп объяснил, что Путин долго не хотел ни с кем видеться и ни о чем говорить, но когда США нажали на Индию – он моментально включился. И даже захотел разговаривать лично. И, если так сработало после Индии, это значит – нужно давить на Китай.

"Путин в своей речи сказал, что необходимо решать вопросы безопасности не только в Украине, но в мире. О каком мире он говорит? Очевидно, что речь идет о Китае. Кстати, в вопросе Китая может помочь Европа. Потому что для Китая европейский рынок – один из ключевых. Поэтому именно Европа может способствовать давлению на Китай. О чем нужно подумать нашим партнерам", – отметил политик.

По словам Алексея Гончаренко, у США с Китаем очень специфические отношения. Поэтому здесь очень сложная игра. И давление нужно продумать на несколько ходов вперед.

Американский политик выразил осторожный оптимизм по поводу возможного завершения войны в Украине, если состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором России Владимиром Путиным.

По словам Линдси Грэмма, в случае такой встречи конфликт может закончиться задолго до Рождества.



