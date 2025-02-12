Очень сомнительно, что Россия согласится в случае переговоров обменять захваченные в Украине территории на контролируемые в Курской области Силы обороны территории, сказал в эфире 24 канала военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Владимир Путин

По его словам, в обществе существует мнение о возможности обмена 420 квадратных километров Курщины, которые сейчас контролируют Силы обороны Украины, на значительно большие по площади украинские территории, остающиеся под оккупацией РФ.

Ступак считает, что шанс обменять Курщину на Запорожскую АЭС существовал раньше, однако сейчас ситуация изменилась. Россия активно интегрирует станцию в собственную энергосистему и адаптирует ее к своим стандартам, поэтому возвращение АЭС Украине маловероятно.

Кроме того, эксперт также прокомментировал тезис о возможных политических последствиях потери Россией контроля над Курщиной. Некоторые аналитики считают, что это стало серьезным ударом для кремлевского диктатора Владимира Путина, однако Ступак с этим не соглашается.

"Возможно, несколько месяцев назад я согласился бы с ними, но сейчас нет. Полгода Россия не может вернуть Курскую область. Кому от этого болит? Жителям Курщины? Да, они уезжают, жилья не хватает, паникуют, им это не нравится, но они не решаются винить власть", — подчеркнул Ступак.

По его словам, причина такого воздержания – страх перед репрессиями. В российском законодательстве предусмотрены наказание за несогласие с действиями властей, что может привести к 5–7 годам заключения.

Ступак также рассмотрел худший сценарий, при котором Кремль решит не возвращать контроль над частью Курской области и просто переселит местное население в другие регионы России.

"Что тогда Украине делать с этой землей, которая разрушена дотла, как и украинские территории, которые захватила Россия? Этот козырный туз в виде Курщины должен признаваться всеми сторонами в этой войне. Если Украина ее признает как карту обмена, а россияне нет, то возникает вопрос, каким образом обмениваться и что дальше делать?"

По его мнению, украинские власти могут попытаться использовать ситуацию в свою пользу, однако на данный момент реальные перспективы такого сценария остаются крайне неопределенными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин поручил освободить Курскую область до 9 мая. В этом россиянам должен помочь новый контингент из КНДР.



