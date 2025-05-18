Путин не сможет подписать мирное соглашение: на Западе назвали главную причину продолжения войны

В первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину Владимир Путин заявлял, что целями так называемой "СВО" является "демилитаризация и денацификация" Украины, предусматривающая устранение демократически избранных украинских властей, предотвращение вступления Украины в НАТО и защиту русскоязычного населения Украины, которое, по ложным нарративам с российскими нарративами. Об этом пишет The New York Times.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание ссылается на опрос, проведенный в России в середине апреля независимой социологической компанией Chronicles. По свидетельствам журналистов, опрос показал, что почти половина респондентов не поддержат мирное соглашение, не отвечающее начальным целям, озвученным в 2022 году диктатором.

Журналисты обратили внимание, что такие опросы показывают трудности, с которыми столкнется Путин, представив российской публике действующий статус-кво в Украине как победу.

"Многие в России ожидают, что Путин, имеющий абсолютную власть, заплатит немедленную политическую цену за любое мирное соглашение. Его контроль над СМИ страны позволил бы ему представить любой результат как успех, по крайней мере, сначала. Но неубедительная победа может в конце концов перерасти в недовольство, которое подкармливало мятеж военизированных сил Вагнера в 2023 году", – говорится в публикации.

The New York Times приводит слова бывшего русского солдата военизированных формирований. Тот говорит, что хотел бы прекращение огня, потому что даже плохой мир лучше доброй войны. Однако, отмечает мужчина, россияне уже сделали огромный шаг вперед и теперь просто нельзя останавливаться.

"Мы сделали такой большой шаг вперед, что не можем остановиться. Иначе это все игра? Неужели Владимир Владимирович Путин сыграл в небольшую игру, убил миллион людей, и все хорошо? Я думаю, что это был бы не такой уж хороший шаг", – отметил россиянин.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин высказался о результатах так называемой "СВО", которая нужна путинскому режиму и российскому государству. Свое заявление диктатор сделал в интервью пропагандисту канала "Россия 1" Павлу Зарубину.