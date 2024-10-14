Путин не сможет диктовать свои требования: кто перечеркнул все его «хотилки» по поводу «мира»

Вооруженные силы Украины в Курской области активно обороняются и проводят рейдовые операции, направленные на контроль логистики российских войск. По данным, подтверждающим объективный контроль, украинским военным удалось уничтожить тыловую колонну бронетехники и личный состав врага, рассказал в эфире Freedom военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Переговоры Украины и РФ

Снегирев называет ситуацию в Курской области для украинских сил обороны сложной. Однако, анализируя информацию из украинских и российских источников, он отметил, что, несмотря на тяжелые бои в районах населенных пунктов Толстый Луг и Новоивановка, украинские войска контратакуют вблизи Нижнего Клина, Зеленого Пути и Черкасской Конопельки. Эксперт подчеркивает, что ВСУ используют оставленные российские оборонные линии, что подтверждает эффективность украинской тактики, поскольку россияне не могут перехватить инициативу, невзирая на определенные тактические успехи.

По словам Снегирева, сейчас на территории Курской области находятся около 50 тысяч российских военных, что подтверждает информация Генштаба ВСУ. В этот контингент входят наиболее боеспособные подразделения русской армии, включая бригады морской пехоты, дивизии воздушно-десантных войск и спецназначение. Кроме того, в Курскую область были передислоцированы спецподразделения Росгвардии и мотострелковые полки. Однако, по словам эксперта, даже при такой концентрации сил у россиян нет достаточных оперативных резервов для прорыва украинской обороны.

Эксперт считает, что действия украинских сил обороны на территории Курской области являются важной частью плана победы. Они разрушают планы России по закреплению за собой временно оккупированных территорий и выходу на международную арену.

“Успешный характер процессов на территории Курской области практически ставит паузу или ставит жирную точку на планах РФ в продвижении своего видения окончания войны. Силы обороны Украины контролируют значительные территории Курской области, их можно сравнить с теми территориями, которые российские оккупанты, к сожалению, смогли захватить за время российского наступления, которое уже год, с октября 2023-го, происходит на территории Донецкой области. Россияне продвинулись вглубь украинской территории около 40 км и взяли под контроль от 800 до максимум 850 кв. км. Даже во время российского контрнаступления в Курской области под контролем Вооруженных сил Украины, по разным оценкам, находится до 1000 кв. км. Можем говорить о том, что ситуация в Курской области и дальнейшие положительные действия Силы обороны Украины будут тем ключом, который не позволит РФ диктовать свои условия во время возможных переговоров", — подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ, вероятно, выйдут из Курской области до конца года.



