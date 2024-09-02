Путин не скрывает восторг от того, что происходит на фронте: что заявил

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска продвигаются на Донбассе значительными темпами, не метрами, а километрами. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Во время открытого урока с российскими школьниками Владимир Путин начал хвастаться, что "теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед" на Донбассе.
Диктатор заявил, что таких темпов наступления давно не было.
Владимир Путин также назвал операцию ВСУ в Курской области России "провокацией" и попыткой остановить наступление России в Донбассе, которая якобы не удалась.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин заявил, что Москва якобы не исключала мирные переговоры с Украиной для окончания войны. Однако Кремль сосредоточил внимание на боях в Курской области.
Владимир Путин выступил на открытом уроке "Разговор о важном" в городе Кызыл в Республике Тыва. Во время разговора Путин сделал несколько пропагандистских заявлений по мирным переговорам и боям в Курской области на территории России.
Также российский диктатор рассказал, что якобы в Кремле не против мирных переговоров, но Россия в первую очередь хочет разрешить ситуацию с украинским наступлением в Курской области.
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