Путин не скрывает восторг от того, что происходит на фронте: что заявил

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска продвигаются на Донбассе значительными темпами, не метрами, а километрами. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время открытого урока с российскими школьниками Владимир Путин начал хвастаться, что "теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед" на Донбассе.

Диктатор заявил, что таких темпов наступления давно не было.

"Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200 — 300 метров, а квадратными километрами", — сказал правитель страны-агрессора.

Владимир Путин также назвал операцию ВСУ в Курской области России "провокацией" и попыткой остановить наступление России в Донбассе, которая якобы не удалась.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин заявил, что Москва якобы не исключала мирные переговоры с Украиной для окончания войны. Однако Кремль сосредоточил внимание на боях в Курской области.

Владимир Путин выступил на открытом уроке "Разговор о важном" в городе Кызыл в Республике Тыва. Во время разговора Путин сделал несколько пропагандистских заявлений по мирным переговорам и боям в Курской области на территории России.

"Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в пограничных", — заявил Путин.

Также российский диктатор рассказал, что якобы в Кремле не против мирных переговоров, но Россия в первую очередь хочет разрешить ситуацию с украинским наступлением в Курской области.

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но нужно разобраться с проникшими на территорию России бандитами", — сказал Путин.



