Путин не просто так объявил "пасхальное перемирие": раскрыт коварный план диктатора

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Клименко Елена
Объявленное правителем Кремля Владимиром Путиным 30-часовое "пасхальное перемирие", не соблюденное российской стороной, носило исключительно пропагандистский характер. Военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий считает, что это было срежиссировано для создания иллюзии миролюбия перед потенциальной аудиторией, прежде всего, перед Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.
Война в Украине. Фото: 24 Канал
По его словам, российские войска использовали режим прекращения огня выборочно: там, где им нужно было выиграть время и перегруппироваться, они его соблюдали. В других районах, где чувствовали уверенность в своих позициях, никаких ограничений не соблюдалось.
Эксперт считает, что эта "акция мира" со стороны Путина была рассчитана исключительно на одного человека — Дональда Трампа. Именно его команда стремилась увидеть некий "жест доброй воли" от Москвы, и Путин дал этот сигнал.
Портал "Комментарии" писал, что в Минобороны России прокомментировали завершение так называемого пасхального перемирия. Там заявили, что продолжают проведение "специальной военной операции".
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