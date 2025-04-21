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Путин не просто так объявил "пасхальное перемирие": раскрыт коварный план диктатора

Российский диктатор срежиссировал режим прекращения огня для иллюзии миролюбия перед Дональдом Трампом

сегодня, 11:25
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Клименко Елена

Объявленное правителем Кремля Владимиром Путиным 30-часовое "пасхальное перемирие", не соблюденное российской стороной, носило исключительно пропагандистский характер. Военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий считает, что это было срежиссировано для создания иллюзии миролюбия перед потенциальной аудиторией, прежде всего, перед Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

Путин не просто так объявил "пасхальное перемирие": раскрыт коварный план диктатора

Война в Украине. Фото: 24 Канал

"За эти 30 часов мы увидели миниатюрную версию произошедшего в случае согласования на предложенное нами 30-дневное перемирие. Результат был бы такой же", — заметил Дикий.

По его словам, российские войска использовали режим прекращения огня выборочно: там, где им нужно было выиграть время и перегруппироваться, они его соблюдали. В других районах, где чувствовали уверенность в своих позициях, никаких ограничений не соблюдалось.

"Во время такой паузы можно свободно перемещать силы, зная, что вражеские дроны не охотятся, не будет ударов из засад. Там, где не было стратегической потребности, россияне вели себя так, словно перемирие и не существовало", — пояснил он.

Эксперт считает, что эта "акция мира" со стороны Путина была рассчитана исключительно на одного человека — Дональда Трампа. Именно его команда стремилась увидеть некий "жест доброй воли" от Москвы, и Путин дал этот сигнал.

"Путин специально первым заявил о 30-часовом одностороннем прекращении огня, а затем буквально каждые полчаса появлялись сообщения, что Украина якобы его нарушает. Причем эти обвинения начали появляться в информационном пространстве даже до того, как украинская сторона успела хоть как-то отреагировать", — отметил Крем.

Портал "Комментарии" писал, что в Минобороны России прокомментировали завершение так называемого пасхального перемирия. Там заявили, что продолжают проведение "специальной военной операции".



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