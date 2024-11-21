Путин не получит от Запада то, что он хочет: будет ли «заморозка»

Запад не может удовлетворить требования российского диктатора Владимира Путина, об этом в эфире "Эспрессо" заявил бывший главный военный прокурор Украины Виктор Чумак.

Владимир Путин

По его словам, Запад заинтересован в скорейшем завершении войны, но требования Путина, в частности полная капитуляция Украины, неприемлемы для демократических стран.

"Запад не может предлагать Путину то, что хочет Путин, а Путин хочет полной капитуляции, и эта полная капитуляция совершенно не в интересах ни Соединенных Штатов, ни в интересах Запада. Как бы кому-то там ни хотелось заставить Украину, но заставить Украину пойти на капитуляцию никто не сможет. Поэтому нужно будет искать западу, искать или предлагать какие-то достаточно серьезные аргументы для Путина, чтобы прекратить эти боевые действия", — считает он.

По словам Чумака, давление на Кремль со стороны международного сообщества будет продолжаться. Он обратил внимание на заявления главы российского МИД Сергея Лаврова, неоднократно упоминавшего о поддержке России странами БРИКС, в частности, Китаем и Индией.

Действительно, подчеркивает эксперт, Китай и Индия выступают за заморозку войны на текущей линии фронта. В то же время, никто из них не говорит о распределении Украины или об ограничении ее поддержки, добавил Чумак.

При этом эксперт предположил, что Китай и Индия могут усилить давление на Путина, учитывая его зависимость от этих стран. Если Запад, возможно, с участием Дональда Трампа, предложит модель заморозки конфликта, которая будет способствовать укреплению Украины, эти страны поддержат такую инициативу.

"Если Трамп и Запад выйдут на какую-то модель заморозки войны по линии боевого столкновения с целью поддержки Украины, с целью усиления Украины, не то, что с целью, а одним из вариантов усиления Украины, я думаю, что и Китай, и Индия будут давить на Путина, а от них он очень сильно зависит", — подытожил Чумак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на отказ от которых территорий может согласиться Путин в обмен на мир.



