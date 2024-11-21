Путин не получит от Запада то, что он хочет: будет ли «заморозка»

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Ткачик Олеся
Запад не может удовлетворить требования российского диктатора Владимира Путина, об этом в эфире "Эспрессо" заявил бывший главный военный прокурор Украины Виктор Чумак.
Владимир Путин
По его словам, Запад заинтересован в скорейшем завершении войны, но требования Путина, в частности полная капитуляция Украины, неприемлемы для демократических стран.
По словам Чумака, давление на Кремль со стороны международного сообщества будет продолжаться. Он обратил внимание на заявления главы российского МИД Сергея Лаврова, неоднократно упоминавшего о поддержке России странами БРИКС, в частности, Китаем и Индией.
Действительно, подчеркивает эксперт, Китай и Индия выступают за заморозку войны на текущей линии фронта. В то же время, никто из них не говорит о распределении Украины или об ограничении ее поддержки, добавил Чумак.
При этом эксперт предположил, что Китай и Индия могут усилить давление на Путина, учитывая его зависимость от этих стран. Если Запад, возможно, с участием Дональда Трампа, предложит модель заморозки конфликта, которая будет способствовать укреплению Украины, эти страны поддержат такую инициативу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на отказ от которых территорий может согласиться Путин в обмен на мир.
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