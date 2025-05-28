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Путин не откажется от Украины даже после прекращения огня: названа конечная цель диктатора

Диктатор стремится захватить Одессу, чтобы изолировать Украину от морского сообщения, в то же время Западные регионы страны его не привлекают.

сегодня, 11:55
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Клименко Елена

Даже после возможного прекращения боевых действий и заключения мирных соглашений Путин не откажется от своей главной цели — захватить территории от Харькова до Одессы, заявил историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Путин не откажется от Украины даже после прекращения огня: названа конечная цель диктатора

Фото: из открытых источников

Он отметил, что идея восстановления СССР – это уже прошлое, которое сегодня невозможно реализовать, несмотря на желание России. По словам Грицака, вопрос заключается в том, какие именно границы Путин хочет восстановить: будь то бывший Советский Союз, Российская империя, границы перед расширением НАТО в 2007 году, или же союз России, Беларуси и Украины. Однако точно сказать, что происходит в голове российского лидера, невозможно.

Историк также отметил, что Путин особенно заинтересован в контроле над Одессой, чтобы отрезать Украину от выхода к морю, а Западные регионы страны его не привлекают, поскольку он считает их токсичными.

" Нам важно понимать, что Путин одержим именно существованием Украины как отдельного государства. Даже в случае прекращения войны он не откажется от своих амбиций. Его конечная цель — контроль над территориями от Харькова до Одессы, особенно Одессой. Далее он хочет уменьшить роль Киева до уровня маленького города, подобного Минску", — пояснил Грицак.

По его словам, Путин стремится присоединить к России значительную часть Украины от Харькова до Умани, изолировав страну от моря. В то же время, он не заинтересован в Западной Украине, которую считает ошибкой Сталина и "вирусом", распространяющимся на всю страну. Поэтому он якобы неоднократно предлагал Польше и Венгрии взять под контроль эту территорию.

Как уже писали "Комментарии", президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новую волну наступательных операций. Агрессор продолжает делать ставку на эскалацию, а не на дипломатию.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-putin-oderzhimiy-ukrainoyu-yogo-kintseva-meta-zakhoplennya-teritoriy-vid-kharkova-do-odesi-istorik-gritsak
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