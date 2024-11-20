Путин не отказался от намерения захватить город-миллионник: где хочет пролезть враг

Российские войска продолжают искать слабые места для прорыва в Харьковской области, не отказываясь от своих намерений захватить Харьков, заявил в эфире "Эспрессо" депутат Харьковского городского совета Артем Ревчук.

Харьков

"На самом деле россияне не оставляют надежд захватить Харьков. Враг ищет щели, где может пролезть. На севере им не удается этого сделать. Там очень крепко стоит 92-я бригада, и 5-я Слобожанская бригада также крепко держит позиции возле Волчанска. Здесь более- менее, несмотря на давление, все стабильно. Но, что касается Купянского направления, там каким-то образом они проходят", — отметил Ревчук.

Однако, по его словам, ситуация на Купянском направлении более сложная.

Ревчук объяснил, что местный рельеф – поля, лесополосы и посадки – создает благоприятные условия для противника. Благодаря этому, даже понеся значительные потери во время "мясных штурмов", россиянам удается просачиваться вперед.

По его словам, согласно карте Deep State, видно, что враг почти добрался до реки Оскол у переправы в районе населенного пункта Сеньково.

Ситуация в регионе остается напряженной, однако защитники Харьковщины продолжают сдерживать противника, сосредотачивая усилия на самых уязвимых участках, добавил депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска продолжают попытки прорвать оборону украинских сил вблизи Купянска Харьковской области. Противник активно использует найденные слабые места в обороне Украины. Эксперты отмечают, что враг, найдя наши слабые места вблизи Купянска, пытается запихнуть туда больше штурмовых отрядов. Несет потери, но упорно лезет вперед. После того, как мы потеряли контроль за Синьковкой, фактически мы отдали россиянам ключи от Купянска, говорят эксперты.



