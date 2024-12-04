Путин не отказался от ключевой идеи по Украине: долговременного мира не будет

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Ткачик Олеся
Российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать вторжение в Украину и продолжает идти к своей цели, а именно: полному уничтожению украинской государственности. Об этом пишет старшая научная сотрудница Совета по внешней политике "Украинская призма" Юлия Каздобина в статье для Atlantic Council.
Владимир Путин
В частности, Каздобина напоминает, что Путин годами подвергал сомнению существование украинской нации. Он неоднократно называл независимую Украину "искусственным государством", а тех, кто не согласен с его позицией, обвинял в антироссийских настроениях или даже нацизме. Более десяти лет Путин превращал эту риторику в реальность из-за военной агрессии.
В начале полномасштабного вторжения Путин оправдывал свои действия защитой прав русскоязычных украинцев на востоке страны. Впрочем, реальность показала обратное: российская армия разрушила десятки населенных пунктов в регионе и убила тысячи русскоязычных граждан Украины.
Автор обращает внимание на то, что оправдание вторжения как реакции на расширение НАТО не выдерживает критики. Когда Финляндия и Швеция объявили о планах присоединиться к Альянсу, Путин заявил, что у России "нет проблем" с этим решением. При этом вступление Финляндии значительно увеличило общую границу России с НАТО, а членство Швеции сделало Балтийское море "озером НАТО". Это свидетельствует о том, что вопрос НАТО был лишь прикрытием для имперских амбиций Кремля.
По мнению Каздобиной, Путин не рассматривает возможность компромиссов и остается одержимым идеей уничтожения Украины. Она предостерегает, что любые мирные соглашения без признания Кремлем права Украины существовать будут лишь временными.
Таким образом, международное сообщество должно учитывать долгосрочные амбиции Путина и направлять усилия по сдерживанию его агрессии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Украина может усилить свою переговорную позицию.
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