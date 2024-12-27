Российский "Орешник", которым так любит хвастаться пути, созданный с участием западного оборудования, пишет Financial Times.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В анализе издания говорится, что экспериментальную ракету изготовили российские компании, по-прежнему полагающиеся на передовое западное производственное оборудование. Эта зависимость особенно заметна в области числового программного управления (ЧПУ) — технологии, жизненно важной для производства "Орешника". Она позволяет заводам быстро формировать материалы с высокой точностью, используя компьютеры для управления инструментами.

Московский институт теплотехники, одна из компаний, по данным украинской разведки, причастных к созданию "Орешника", является ведущим институтом разработки российских твердотопливных баллистических ракет. В рекламных объявлениях, размещенных в 2024 году, компания отмечает, что "мы соблюдаем системы Fanuc, Siemens, Haidenhein". Fanuc – японская компания, а две другие – немецкие. Все три компании производят системы управления для высокоточных станков с ЧПУ.

Россия долгое время полагалась на станки иностранного производства, несмотря на усилия по созданию отечественных альтернатив. В то время как кремль закупает большие объемы высокоточного металлообрабатывающего оборудования в Китае, устройства управления им по-прежнему производятся на Западе.

Прекращение поставок контролеров и оборудования с ЧПУ в Россию является приоритетной задачей союзников Киева, отмечает FT. Устройства и компоненты с ЧПУ входят в так называемый "общий список высокоприоритетных товаров", который они особо хотят не допустить в Москву.

"Российские производители "Орешника", которым кичится Путин, используют западное оборудование. То есть Путин пугает мир ракетой, которую он не может изготовить без Запада", – удивляется руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава Кремля сообщил, отвечая на вопросы журналистов после саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), что РФ всегда отвечает зеркально на удары по ее территории, пишет российское издание "ТАСС". “При необходимости РФ может применить "Орешник" снова, но не торопится это делать. Ракетных систем "Орешник" пока немного, но они есть”, — заявил Путин.