Путин не хочет мира: Трамп после встречи с Зеленским поразил жестким заявлением

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, президент США Дональд Трамп опубликовал эмоциональное сообщение в своей социальной сети Truth Social. В нем он заявил, что не видит никакого оправдания действиям кремлевского диктатора Владимира Путина, который в последние дни выпускает ракеты по мирным городам и населенным пунктам Украины.

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"Такие действия заставляют меня думать, что Путин действительно не заинтересован в завершении войны. Возможно, он просто хочет втянуть меня в противостояние. С таким подходом надо действовать иначе — из-за финансового давления, например, "банковских" или "вторичных" санкций", — написал Трамп.

Кроме этого, он подверг резкой критике западные медиа, распространяющим, по его словам, абсурдное мнение о том, что Украина должна вернуть все оккупированные территории, в частности Крым, чтобы остановить войну, которую Трамп назвал "самой кровопролитной со времен Второй мировой".

"Почему журналисты не вспоминают, что именно при Обаме Россия без всякого сопротивления захватила Крым?", – возмутился Трамп.

В то же время он подчеркнул, что эта война, по его мнению, была проиграна еще до начала и вообще не должна была произойти. По его словам, ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на администрациях Обамы и Байдена.

"Я просто пытаюсь разгребать тот хаос, который оставили мне предшественники. Это настоящий ад. Путина нужно остановить. Вопрос только – как именно: из-за санкций или других методов? Люди гибнут, и это надо прекратить", – подытожил он.

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важной встрече с Дональдом Трампом, которая состоялась в Ватикане 26 апреля перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском. По словам Зеленского, переговоры были короткими – длились примерно 15 минут – но насыщенными содержанием и носили "очень чувствительный характер".