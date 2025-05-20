Путин не готов прекращать войну без завоевания 4 областей Украины: что на это ответил Трамп

Ключевой вывод из телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина заключается в том, что российский диктатор не готов подписывать мир без того, чтобы попытаться максимально захватить четыре украинских области, которые он внес в имперскую конституцию. Такое мнение озвучил политический обозреватель, блогер Карл Волох.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт обращает внимание, что при этом у Путина есть понимание, что экономические возможности России не безграничны и вскоре они иссякнут. Поэтому он делает все возможное, чтобы сохранить дружеский тон общения с партнером. Трамп со своей стороны заворожен перспективами заработка сотен миллиардов на российских ресурсах в статусе эксклюзивного путинского агента на Западе. И ему также важно сохранить этот статус, поэтому к каким-либо антироссийским действиям он не прибегнет. При этом продавать оружие Украине он не прекратит. Во-первых, это выгодно экономически. Во-вторых, он не может полностью игнорировать своих союзников в Европе. Более того, успешное сопротивление украинцев создает для него более благоприятные условия для достижения компромисса с Путиным.

"Все лето будет происходить пустой процесс переговоров, который мы не можем игнорировать при любых обстоятельствах. И только ближе к осени это имеет шанс превратиться во что-то конструктивное", – отметил блоггер.

Карл Волох отмечает, что не стоит воспринимать Трампа как кретина. На самом деле, это не так. Он циничный, лживый и беззастенчивый делец. Он, безусловно, плох для Украины и для цивилизованного мира в целом. И что не менее важно – он плох для США. Разрушать стратегические союзы в угоду быстрым заработкам, добровольно отказываться от роли мирового гегемона, дающего американской экономике невероятные бенефиты, установить в политике Запада такой эталон безнравственности и цинизма – это закладывает бомбу под современным мироустройством и доминированием мира. А, учитывая, как выросли в последнее время экономические возможности автократических режимов, это развитие событий несет дикие риски для человечества вообще.

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