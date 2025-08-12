Путин не дождется уступок: в Брюсселе готовят жесткое наказание агрессору

Европейский Союз планирует разработать 19 пакет санкций против России. Об этом 11 августа сообщила руководительница европейской внешней политики Кая Каллас в заявлении для Reuters.

Фото: из открытых источников

Она также отметила необходимость воздержаться от любых уступок в адрес Москвы, пока Россия не согласится на полное и безусловное прекращение огня в Украине.

"Пока Россия не признает необходимость полного и безоговорочного прекращения огня, мы не должны даже рассматривать возможность уступок. Крайне важно соблюдать четкую последовательность действий: прежде всего — обеспечить безусловное прекращение огня, которое должно контролироваться надежной системой мониторинга и сопровождаться жесткими гарантиями безопасности", — заявила Каллас.

При этом она добавила, что в Брюсселе уже начали работу над новым, 19 пакетом санкций.

Европейский Союз уже принял 18-й пакет ограничений, направленный против России и ее нефтеотрасли, как реакцию на вооруженное вторжение в Украину. Этот пакет санкций предусматривает ограничение деятельности индийского нефтеперерабатывающего завода, в котором компания "Роснефть" владеет почти половиной акций — 49,13%. Эти шаги являются частью всеобщего европейского усилия по ограничению энергетических доходов Кремля, поддерживаемых экспортом российской нефти в Индию.

Кроме того, в рамках 18-го пакета ЕС ввел санкции против иранского нефтяного трейдера Хоссейна Шамхани и нескольких связанных с ним компаний, относящихся к поставкам энергоресурсов.

