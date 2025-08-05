США призывают Россию снизить свои требования по завершению войны в Украине, поскольку максималистская позиция Кремля не имеет шансов на реализацию, заявил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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По его словам, Россия не сможет добиться ключевых стратегических целей — в частности, добиться международного признания аннексированных украинских территорий и добиться отмены западных санкций. Такие требования грубо нарушают международное право и противоречат геополитической линии США.

"Москва будет пытаться избежать ответственности за агрессию, смещая акценты в переговорах. Один из таких инструментов – навязывание темы нелегитимности украинской власти", – отметил Божко.

Ожидается, что Вашингтон в ближайшее время может расширить санкционное давление на Россию. В то же время, в Кремле, по словам эксперта, продолжают надеяться на дипломатическую и экономическую поддержку со стороны стран Глобального Юга. Впрочем, подобная стратегия вряд ли сможет существенно изменить ситуацию или снять с РФ ответственность за агрессию.

На фоне этого продолжается активная дипломатическая фаза: бывший спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф планирует визит в Россию уже 6 или 7 августа. В Кремле, вероятно, используют эту встречу для попыток продвинуть собственную мирную инициативу, которая, как подчеркивает эксперт, далека от реальных условий прекращения войны.

США же, напротив, стремятся к конструктивному диалогу, учитывающему интересы Украины, восстановлению ее территориальной целостности и реальной ответственности агрессора.

Как уже писали "Комментарии", за четыре недели до старта масштабных российско-белорусских учений "Запад-2025" Германия направила пять истребителей Eurofighter на польскую военную авиабазу Минск-Мазовецкий. Об этом сообщает t-online.