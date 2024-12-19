logo

BTC/USD

100024.36

ETH/USD

3585.49

LTC/USD

106.46

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин назвал войну «движухой» и сказал, что начали ее, потому что скучно (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин назвал войну «движухой» и сказал, что начали ее, потому что скучно (ВИДЕО)

Диктатор России Владимир Путин дает итоговую пресс-конференцию

сегодня, 12:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На очередной пресс-конференции российский диктатор Владимир Путин назвал войну "движухой" и сказал, что застой экономики был до войны.

Путин назвал войну «движухой» и сказал, что начали ее, потому что скучно (ВИДЕО)

Путин. Фото: ТАСС

"Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно нам скучно. Застой. Хочется "движухи". Как только начинается "движуха", все свистит у виска, и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас. Но ужас, но не ужас-ужас-ужас. Все измеряется экономикой", – заявил престаревший российский диктатор.

Он также оговорился, сказав, что российская армия не "освобождает", как они привыкли утверждать, а забирает территории у Украины. Затем он исправился.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев продолжает свои бредовые выпады и запугивание всех вокруг. В этот раз он разозлился из-за статьи в британской газете The Times, где ликвидацию российского генерала Игоря Кириллова и его помощника назвали "законным актом обороны".

"Ну что ж... По этой логике:

1. Все должностные лица стран НАТО, принимавшие решения о военной помощи бандеровской Украине, принимают участие в гибридной или обычной войне против России. Имя им – легион. Перечислять не буду, места жалко. Все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто всех патриотов России.

2. У лиц, выступивших исполнителями преступлений против России, указанных в п. 1, всегда есть пособники. И они теперь законная военная цель. К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, трусливо спрятавшиеся за редакционной статьей. Итак, это руководство издания.

Логично? Полностью! А значит, be careful! Ведь в Лондоне многое случается", – написал Медведев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости