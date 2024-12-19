Путин назвал войну «движухой» и сказал, что начали ее, потому что скучно (ВИДЕО)

На очередной пресс-конференции российский диктатор Владимир Путин назвал войну "движухой" и сказал, что застой экономики был до войны.

Путин. Фото: ТАСС

" Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно – нам скучно. Застой. Хочется " движухи ". Как только начинается "дв и жуха", все свистит у виска, и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно . Ужас. Но ужас, но не ужас-ужас-ужас. Все измеряется экономикой ", – заявил престаревший российский диктатор.

Он также оговорился, сказав, что российская армия не "освобождает", как они привыкли утверждать, а забирает территории у Украины. Затем он исправился.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев продолжает свои бредовые выпады и запугивание всех вокруг. В этот раз он разозлился из-за статьи в британской газете The Times, где ликвидацию российского генерала Игоря Кириллова и его помощника назвали "законным актом обороны".

"Ну что ж... По этой логике:

1. Все должностные лица стран НАТО, принимавшие решения о военной помощи бандеровской Украине, принимают участие в гибридной или обычной войне против России. Имя им – легион. Перечислять не буду, места жалко. Все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто всех патриотов России.

2. У лиц, выступивших исполнителями преступлений против России, указанных в п. 1, всегда есть пособники. И они теперь законная военная цель. К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, трусливо спрятавшиеся за редакционной статьей. Итак, это руководство издания.

Логично? Полностью! А значит, be careful! Ведь в Лондоне многое случается", – написал Медведев.