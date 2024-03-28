Путин назвал условие, при котором союзники Украины станут целью для России

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что Россия может атаковать третьи страны. По словам Путина, это может произойти в том случае, если из стран союзников Украины будут применены истребители F-16. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин посетил Тверскую область, где провел встречу с местными пилотами. По итогам встречи российский диктатор сделал несколько заявлений. Путин отреагировал на информацию западных политиков, военных и СМИ, считающих, что Россия может атаковать другие страны, в том числе и членов НАТО.

"У России нет никаких агрессивных намерений", — заявил Путин.

Однако дальше российский президент пригрозил, что Москва все же может наносить удары по союзникам Украины. По словам Путина, это будет в случаях, когда Запад будет применять истребители F-16 из своих аэропортов против России.

"Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились", – сказал Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин, Мария Захарова и другие чиновники РФ сделали несколько заявлений, где обвинили Украину якобы к причастности к терактам в Москве. На такие заявления российского диктатора отреагировали в США, где отметили, что Путин использует трагедию для оправдания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере, который объяснил, почему нужно дружить с Владимиром Путиным. По его словам, это может привести к мирным переговорам для окончания войны в Украине.