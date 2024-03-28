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Путин назвал условие, при котором союзники Украины станут целью для России

Владимир Путин заявил, что союзники Украины, которые будут предоставлять ВСУ свои аэродромы для F-16, станут "легитимной целью" для России.

сегодня, 12:07
Автор:
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Slava Kot
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Российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что Россия может атаковать третьи страны. По словам Путина, это может произойти в том случае, если из стран союзников Украины будут применены истребители F-16. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин назвал условие, при котором союзники Украины станут целью для России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин посетил Тверскую область, где провел встречу с местными пилотами. По итогам встречи российский диктатор сделал несколько заявлений. Путин отреагировал на информацию западных политиков, военных и СМИ, считающих, что Россия может атаковать другие страны, в том числе и членов НАТО.

"У России нет никаких агрессивных намерений", — заявил Путин.

Однако дальше российский президент пригрозил, что Москва все же может наносить удары по союзникам Украины. По словам Путина, это будет в случаях, когда Запад будет применять истребители F-16 из своих аэропортов против России.

"Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились", – сказал Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин, Мария Захарова и другие чиновники РФ сделали несколько заявлений, где обвинили Украину якобы к причастности к терактам в Москве. На такие заявления российского диктатора отреагировали в США, где отметили, что Путин использует трагедию для оправдания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере, который объяснил, почему нужно дружить с Владимиром Путиным. По его словам, это может привести к мирным переговорам для окончания войны в Украине.



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