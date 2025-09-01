Путин назвал свои "причины" войны: реакция Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что российский диктатор Владимир Путин теряет навыки вранья. Именно так представитель МИД отреагировал на заявление главы Кремля, обвинившего Запад в войне в Украине.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Георгий Тихий прокомментировал заявления Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, где российский диктатор попытался переложить ответственность за войну в Украине на Запад.

"Конечно, "коварный Запад" спровоцировал "бедную Россию" напасть на своего соседа и совершить сотни тысяч военных преступлений. Путин постепенно теряет свои достаточные навыки лжи — его однообразные громкие заявления становятся все скучнее", — написал Тихий в соцсети Х.

Спикер МИД подчеркнул, что "единственное средство от такой лжи" Путина станет "давление на Москву".

Напомним, что на саммите ШОС Путин сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине. По словам главы Кремля, война произошла якобы не из-за вторжения России, а из-за "госпереворота" в Киеве, который был "спровоцирован" Западом. Кроме того, другой причиной войны Путин назвал "попытки Запада втянуть Украину в НАТО".

