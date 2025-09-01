Путин назвал свои "причины" войны: реакция Украины

Рубрики
Slava Kot
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что российский диктатор Владимир Путин теряет навыки вранья. Именно так представитель МИД отреагировал на заявление главы Кремля, обвинившего Запад в войне в Украине.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников
Георгий Тихий прокомментировал заявления Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, где российский диктатор попытался переложить ответственность за войну в Украине на Запад.
Спикер МИД подчеркнул, что "единственное средство от такой лжи" Путина станет "давление на Москву".
Напомним, что на саммите ШОС Путин сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине. По словам главы Кремля, война произошла якобы не из-за вторжения России, а из-за "госпереворота" в Киеве, который был "спровоцирован" Западом. Кроме того, другой причиной войны Путин назвал "попытки Запада втянуть Украину в НАТО".
