Война с Россией Путин назвал "причины" войны России против Украины
Путин назвал "причины" войны России против Украины

Владимир Путин озвучил версию Кремля о причинах войны России против Украины.

1 сентября 2025, 08:35
Автор:
Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине возникла не из-за вторжения России, а якобы благодаря Западу, спровоцировавшему "госпереворот" в Киеве. Другой причиной российской агрессии глава Кремля назвал возможное членство Украины в НАТО.

Путин назвал "причины" войны России против Украины

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время выступления на саммите ШОС сделал несколько заявлений о войне в Украине, в частности, попытался переложить ответственность за начатую Россией войну на страны Запада, которые помогают Киеву противостоять Москве.

"Кризис в Украине возник не вследствие нападения России, а из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве", — сказал Путин и добавил, что "попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин украинского кризиса".

Российский диктатор заявил, что принципы ООН для РФ якобы остаются верны и неизменны, а также указал на важность этих правил для стабильности в мире. По его словам, Россия по вопросу войны против Украины придерживается принципа, "что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность путем другой".

Также на саммите ШОС Путин пообещал другим лидерам проинформировать их о результатах встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, понимание с американским лидером могут открыть путь к окончанию войны в Украине.

Отметим, что, несмотря на заявления Путина, именно российский диктатор издал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали "причину", почему не могут закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин придумал хитрый план устрашения для победы над Украиной.



