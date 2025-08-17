Путин назвал неожиданного гаранта безопасности для Украины

Российский диктатор Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом 15 августа заявил, что готов обсуждать гарантии безопасности для Украины. Неожиданной деталью стало то, что среди потенциальных гарантов глава Кремля назвал Китай. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам собеседника Axios, российский диктатор не отрицает идею предоставления Украине гарантий безопасности, однако видит в этом ключевую роль Пекина. Как указывает неназванный источник, таким образом Москва хочет заблокировать создание любых силовых форматов с участием стран НАТО в качестве гарантий безопасности для Киева.

"Но он назвал Китай одним из возможных гарантов, что, вероятно, означает, что он выступит против создания сил безопасности, в состав которых войдут войска государств НАТО", – пишет Axios.

Сейчас Киев и его европейские партнеры обсуждают создание так называемой "коалиции решительных". Группы государств, которые обеспечат Украине дополнительные механизмы безопасности, чтобы предотвратить новые российские агрессивные действия.

Неназванный украинский чиновник рассказал Axios, что Киев получил сигнал поддержки от Трампа. После саммита с Путиным, президент США в телефонном разговоре заверил, что поддерживает идею гарантий безопасности для Украины. Трамп объяснил, что это не будут гарантии НАТО, однако возможны другие форматы.

Этот вопрос станет одним из ключевых во время визита Владимира Зеленского в Белый дом 18 августа.

