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Путин назвал цифру: сколько ежедневно вояк отправляет на войну против Украины

Путин заверил, что Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений

сегодня, 13:44
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Кравцев Сергей

Более тысячи российских оккупантов каждый день добровольно подписывают контракт с Минобороны РФ. Они отправляются на военную службу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления на коллегии Минобороны РФ сделал российский диктатор Владимир Путин.

Путин назвал цифру: сколько ежедневно вояк отправляет на войну против Украины

Российские военные. Фото: из открытых источников

Со слов российского диктатора, его соотечественники якобы добровольно подписывают контракты с Минобороны РФ для того, чтобы защищать Россию.

"В этом году каждый день в среднем более тысячи человек поступают на военную службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт", — заявил Владимир Путин.

Диктатор сказал, что России необходимо и в дальнейшем расширять военное и техническое сотрудничество с партнерами и союзниками. При этом такими партнерами он считает большинство стран мира.

Отметим, в ходе этого же выступления Путин заявил, что, если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере. Запад доводит Россию до красного предела.

Уже традиционно хозяин Кремля упомянул об "Орешнике", который в ближайшее время должен быть запущен в серийное производство.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на информацию, которая обсуждается европейскими лидерами о возможности отправить западных миротворцев в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ. Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал миротворческую миссию в Украине. По его словам, отправку такого рода войск пока не нужно обсуждать. 

"Говорить о миротворцах в Украине преждевременно", — сказал Песков. 




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