Более тысячи российских оккупантов каждый день добровольно подписывают контракт с Минобороны РФ. Они отправляются на военную службу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления на коллегии Минобороны РФ сделал российский диктатор Владимир Путин.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Со слов российского диктатора, его соотечественники якобы добровольно подписывают контракты с Минобороны РФ для того, чтобы защищать Россию.

"В этом году каждый день в среднем более тысячи человек поступают на военную службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт", — заявил Владимир Путин.

Диктатор сказал, что России необходимо и в дальнейшем расширять военное и техническое сотрудничество с партнерами и союзниками. При этом такими партнерами он считает большинство стран мира.

Отметим, в ходе этого же выступления Путин заявил, что, если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере. Запад доводит Россию до красного предела.

Уже традиционно хозяин Кремля упомянул об "Орешнике", который в ближайшее время должен быть запущен в серийное производство.

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