Путин наступает на те же грабли: какой просчет допустил диктатор с Трампом

Далеко не все могут понять, почему так сложно с Трампом? Прежде всего, потому что с ним практически не срабатывают рациональные аргументы – несмотря на его демонстративное позиционирование "я прежде всего успешный бизнесмен". Он реагирует исключительно на эмоциональные основания. При том, что он ярко выражен нарцисс. Тот, кто учитывает эту его специфику, получает от взаимодействия максимум. Такое мнение высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что те, кто относится к Трампу как к типичному политику, который принципиально реагирует только на рациональные аргументы и планы, и свободно обращается со стандартными медийными приемами, сталкиваются с неприятными неожиданностями.

"Попытаться оскорбить Трампа может каждый, например, заявить, как Медведев, что его ультиматум "театральный" и его "не заметили". Вот только еще никто не обошелся без жестких последствий", – отметил политтехнолог.

Что касается рациональных аргументов, то Алексей Голобуцкий говорит, что ядерный шантаж на самом деле тоже вполне рациональный аргумент, хотя якобы давит на страх и должен повлечь панику. Но все очень рационально: вот есть красная кнопка, вжатие которой должно подтвердить куча народа. Есть боеголовки, которые должны быть в надлежащем состоянии, как и носители, так и пусковые установки. Вот коллективная система безопасности, специфические перехватчики и ПВО для обезвреживания этого. То есть есть правила и ограничения.

"А вот образы Трампа – это чисто эмоциональная сфера. Их нельзя игнорировать, как с обычными политиками, в которых государственные интересы в отдельности, личные реакции в отдельности. Трамп действует на основании своих эмоций, никому и никак не прощает обид. Хотя изобразить пренебрежительность может. И вот этот момент правил взаимодействия с Трампом Путин никак не может "догнать". Так что каждый раз, и не без активной помощи своего окружения и кремлевского пула, наступает на эти грабли", – высказался Голобуцкий.

Читайте на портале "Комментарии" — может ли за 50 дней начаться Третья мировая война: Портников ошеломил прогнозом.



