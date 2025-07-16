Путин наступает на те же грабли: какой просчет допустил диктатор с Трампом

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Кравцев Сергей
Далеко не все могут понять, почему так сложно с Трампом? Прежде всего, потому что с ним практически не срабатывают рациональные аргументы – несмотря на его демонстративное позиционирование "я прежде всего успешный бизнесмен". Он реагирует исключительно на эмоциональные основания. При том, что он ярко выражен нарцисс. Тот, кто учитывает эту его специфику, получает от взаимодействия максимум. Такое мнение высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что те, кто относится к Трампу как к типичному политику, который принципиально реагирует только на рациональные аргументы и планы, и свободно обращается со стандартными медийными приемами, сталкиваются с неприятными неожиданностями.
Что касается рациональных аргументов, то Алексей Голобуцкий говорит, что ядерный шантаж на самом деле тоже вполне рациональный аргумент, хотя якобы давит на страх и должен повлечь панику. Но все очень рационально: вот есть красная кнопка, вжатие которой должно подтвердить куча народа. Есть боеголовки, которые должны быть в надлежащем состоянии, как и носители, так и пусковые установки. Вот коллективная система безопасности, специфические перехватчики и ПВО для обезвреживания этого. То есть есть правила и ограничения.
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