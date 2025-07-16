Путин наступает на те же грабли: как отреагировали россияне на угрозы Трампа

Заявления Дональда Трампа относительно войны в Украине и конкретно Владимира Путина уже вызвали различные оценки. Однако россияне сходе не очень озабочены тем, что услышали в Вашингтоне. Действительно ли это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Образы Трампа – вещь серьезная

Политтехнолог Алексей Голобуцкий отметил, что далеко не все могут понять, почему настолько сложно с Трампом? Прежде всего, потому что с ним практически не срабатывают рациональные аргументы – несмотря на его демонстративное позиционирование "я прежде всего успешный бизнесмен". Он реагирует исключительно на эмоциональные основания. При том, что он ярко выражен нарцисс. Тот, кто учитывает эту его специфику, получает от взаимодействия максимум. Такое мнение высказал.

Эксперт отмечает, что те, кто относится к Трампу как к типичному политику, который принципиально реагирует только на рациональные аргументы и планы, и свободно обращается со стандартными медийными приемами, сталкиваются с неприятными неожиданностями.

"Попытаться оскорбить Трампа может каждый, например, заявить, как Медведев, что его ультиматум "театральный" и его "не заметили". Вот только еще никто не обошелся без жестких последствий", – отметил политтехнолог.

Что касается рациональных аргументов, то Алексей Голобуцкий говорит, что ядерный шантаж на самом деле тоже вполне рациональный аргумент, хотя якобы давит на страх и должен повлечь панику. Но все очень рационально: вот есть красная кнопка, вжатие которой должно подтвердить куча народа. Есть боеголовки, которые должны быть в надлежащем состоянии, как и носители, так и пусковые установки. Вот коллективная система безопасности, специфические перехватчики и ПВО для обезвреживания этого. То есть есть правила и ограничения.

"А вот обиды Трампа – это сугубо эмоциональная сфера. Их нельзя игнорировать, как с обычными политиками, в которых государственные интересы по отдельности, личные реакции по отдельности. Трамп действует на основании своих эмоций, никому и никак не прощает образ. Хотя изобразить пренебрежительное снисхождение может. И вот этот момент правил взаимодействия с." и не без активной помощи своего окружения и кремлевского пула, наступает на эти грабли", – высказался Голобуцкий.

Россияне уже ответили вдвойне

Бывший дипломат, политический аналитик Вадим Трюхан отметил, что в сразу после выдвижения президентом США Дональдом Трампом очередного, на этот раз 50-дневного, ультиматума российскому диктатору путину, россияне сделали две вещи, которые дали четко понять, как они ставят ко всем предупреждениям.

Эксперт отметил, что первая – россияне организовали массированную ракетно-дроновую атаку на мирные украинские города – Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Винницу и ряд других. Второе дело – россияне заявили о том, что не собираются завершать войну за 50 дней и отвергают требования Дональда Трампа.

"Теперь перед президентом США встала дилемма. Он может сразу, наконец, стать настоящим, а не декларативным, союзником Украины и всей Европы, и внести решающий вклад в уничтожение военной мощи путинской россии, включая ВПК и армию. А другой вариант – он будет делать вид, что ничего не случилось, и ничего не случилось, и ничего не случилось, и ничего не случилось, и ничего не случилось. кстати, не 30 или 60, а потом…, а что потом непонятно", – заметил Вадим Трюхан.

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