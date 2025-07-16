Путин наступает на те же грабли: как отреагировали россияне на угрозы Трампа

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Кравцев Сергей
Заявления Дональда Трампа относительно войны в Украине и конкретно Владимира Путина уже вызвали различные оценки. Однако россияне сходе не очень озабочены тем, что услышали в Вашингтоне. Действительно ли это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политтехнолог Алексей Голобуцкий отметил, что далеко не все могут понять, почему настолько сложно с Трампом? Прежде всего, потому что с ним практически не срабатывают рациональные аргументы – несмотря на его демонстративное позиционирование "я прежде всего успешный бизнесмен". Он реагирует исключительно на эмоциональные основания. При том, что он ярко выражен нарцисс. Тот, кто учитывает эту его специфику, получает от взаимодействия максимум. Такое мнение высказал.
Эксперт отмечает, что те, кто относится к Трампу как к типичному политику, который принципиально реагирует только на рациональные аргументы и планы, и свободно обращается со стандартными медийными приемами, сталкиваются с неприятными неожиданностями.
Что касается рациональных аргументов, то Алексей Голобуцкий говорит, что ядерный шантаж на самом деле тоже вполне рациональный аргумент, хотя якобы давит на страх и должен повлечь панику. Но все очень рационально: вот есть красная кнопка, вжатие которой должно подтвердить куча народа. Есть боеголовки, которые должны быть в надлежащем состоянии, как и носители, так и пусковые установки. Вот коллективная система безопасности, специфические перехватчики и ПВО для обезвреживания этого. То есть есть правила и ограничения.
Бывший дипломат, политический аналитик Вадим Трюхан отметил, что в сразу после выдвижения президентом США Дональдом Трампом очередного, на этот раз 50-дневного, ультиматума российскому диктатору путину, россияне сделали две вещи, которые дали четко понять, как они ставят ко всем предупреждениям.
Эксперт отметил, что первая – россияне организовали массированную ракетно-дроновую атаку на мирные украинские города – Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Винницу и ряд других. Второе дело – россияне заявили о том, что не собираются завершать войну за 50 дней и отвергают требования Дональда Трампа.
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