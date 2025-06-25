Путин нашел выход: может набрать немало наемников на войну против Украины

В России пытаются решить один из главных вопросов, чтобы продолжать войну против Украины. Потери человеческого ресурса в РФ значительны – уже более миллиона убитых и искалеченных. И, вероятно, чтобы не объявлять мобилизацию, решили привлекать в армию лиц без гражданства.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Госдума РФ разрешила служить в российской армии лицам без гражданства. Отмечается, что они смогут заключать контракт с вооруженными силами РФ для участия в войне против Украины.

И хотя потенциал не слишком велик, однако, по данным ФСБ, в России в настоящее время находится примерно 5 тыс. лиц без гражданства. Они заняты преимущественно низкооплачиваемым трудом и являются потенциальными участниками войны. Зачастую у таких людей нет родственников в РФ, что делает их замечательной “мишенью”. В Центре отметили, что их проще "побуждать" к подписанию контракта не только крупными выплатами, но и шантажом.

"Кроме того, в Госдуме РФ открыто заявляют, многие украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, но не получившие российский паспорт, власти РФ считают "людьми без гражданства". Новый закон может стать формальным основанием для мобилизации оккупированных украинцев в российскую армию", — пояснили в Центре.

Аналитики ЦПД отмечают, что Кремль пытается избегать прямой мобилизации своих граждан, несмотря на большие расходы, но не хочет останавливать войну. Именно поэтому Путин придумывает новые "серые схемы" пополнения своей армии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит в России из-за войны в Украине.



