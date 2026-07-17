Путин нашел самый страшный способ завоевать доверие украинцев: циничное решение диктатора шокирует

В странах Европы структуры, связанные с Русской православной церковью могут маскироваться под украинские религиозные общины, чтобы устанавливать контакты с украинскими беженцами и распространять собственное влияние. К такому выводу пришли авторы исследования "РПЦ в Европе: инфраструктура российского влияния", подготовленного Институтом национальной устойчивости и безопасности.

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По оценкам исследователей, сеть русского православия в Европе состоит из трех основных юрисдикций: Русской православной церкви, Русской православной церкви за границей и Украинской православной церкви Московского патриархата. В общей сложности они объединяют примерно от одного до 1,2 миллиона верующих. Больше таких приходов функционирует в Германии, тогда как в Польше их количество наименьшее.

Авторы исследования утверждают, что Кремль применяет разные модели влияния в зависимости от страны. В одних государствах используются попытки наладить связи с местными политическими или общественными элитами, в других – создаются организации, которые позиционируют себя как украинские или занимаются деятельностью в сферах, где ощущается нехватка поддержки для беженцев.

По данным аналитиков, для работы с украинскими используются детские образовательные пространства, психологические консультации, гуманитарные инициативы и религиозные общины. При этом отдельные приходы могут проводить богослужения на украинском языке или в двуязычном формате, использовать украинскую символику и названия, чтобы внушать доверие среди переселенцев.

Отдельное направление деятельности, как отмечается в исследовании, связано с информационным пространством. Речь идет о телеграммах-каналах, которые выдают себя за украинские информационные ресурсы. По мнению авторов, из-за таких площадок украинцы могут становиться более уязвимыми к информационным кампаниям, связанным с российской пропагандой.

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