Путин нашел коварный способ, как еще жестче обстреливать Украину: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин нашел коварный способ, как еще жестче обстреливать Украину: детали

Россия обновила свои технологии и тактику атак на Украину для повышения их эффективности и разрушительности.

7 октября 2025, 13:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия обновила свои технологии и тактику нанесения ударов по Украине, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО и сделать атаки более разрушительными. Об этом сообщает аналитик издания Bild Юлиан Репке.

Путин нашел коварный способ, как еще жестче обстреливать Украину: детали

Фото: из открытых источников

По его словам, некоторые иранские беспилотники Shahed теперь оснащены камерами и передатчиками, в режиме реального времени передавшими координаты украинских противовоздушных систем безопасности в Москву.

"После получения этих данных российские войска наносят ракетные и баллистические удары, выводя из строя оборону целых регионов," — объясняет Репке.

Кроме того, Россия изменила тактику: вместо массового запуска дронов они отправляют их небольшими группами через каждые 30 минут, что создает дополнительную нагрузку на украинскую ПВО.

Украинский офицер отметил, что такая тактика истощает систему противовоздушной обороны и влечет за собой разрушение городов и поселков у границы с Россией.

Ранее Financial Times сообщало, что Россия модернизировала ракеты "Искандер-М" и "Кинжал", наделив их способностью к неожиданным маневрам для уклонения от систем Patriot. Это привело к снижению эффективности их ущерба с 37% в августе до 6% в сентябре.

По информации украинской разведки, Китай дает России спутниковые данные, которые используются для планирования ракетных ударов по Украине.

Как уже писали "Комментарии", бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пояснил, что разрыв с Валерием Залужным, бывшим главнокомандующим ВСУ и нынешним послом в Великобритании произошел из-за ряда публичных недружественных шагов, временно приостановивших их. Он подчеркнул, что их взгляды на войну существенно разнятся.



