Путин нашел коварный способ, как еще жестче обстреливать Украину: детали

Россия обновила свои технологии и тактику нанесения ударов по Украине, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО и сделать атаки более разрушительными. Об этом сообщает аналитик издания Bild Юлиан Репке.

Фото: из открытых источников

По его словам, некоторые иранские беспилотники Shahed теперь оснащены камерами и передатчиками, в режиме реального времени передавшими координаты украинских противовоздушных систем безопасности в Москву.

"После получения этих данных российские войска наносят ракетные и баллистические удары, выводя из строя оборону целых регионов," — объясняет Репке.

Кроме того, Россия изменила тактику: вместо массового запуска дронов они отправляют их небольшими группами через каждые 30 минут, что создает дополнительную нагрузку на украинскую ПВО.

Украинский офицер отметил, что такая тактика истощает систему противовоздушной обороны и влечет за собой разрушение городов и поселков у границы с Россией.

Ранее Financial Times сообщало, что Россия модернизировала ракеты "Искандер-М" и "Кинжал", наделив их способностью к неожиданным маневрам для уклонения от систем Patriot. Это привело к снижению эффективности их ущерба с 37% в августе до 6% в сентябре.

По информации украинской разведки, Китай дает России спутниковые данные, которые используются для планирования ракетных ударов по Украине.

