logo

BTC/USD

114399

ETH/USD

4439.99

USD/UAH

41.21

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин нанес страшное фиаско НАТО: назван показательный момент атаки БПЛА по Польше
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин нанес страшное фиаско НАТО: назван показательный момент атаки БПЛА по Польше

Нашествие беспилотников в польском небе стало новым испытанием для Альянса и его союзников и актуализировало вопрос об ответе Трампа.

11 сентября 2025, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Впервые с начала полномасштабной войны войска НАТО совершили боевое действие против России, сбив ее вторгшиеся в воздушное пространство Польши беспилотники. Этот эпизод демонстрирует, насколько далеко готов войти Владимир Путин, чтобы проверить прочность Альянса, его готовность к ответу и способность реагировать на угрозы, связанные с эскалацией войны в Украине, пишет The Telegraph.

Путин нанес страшное фиаско НАТО: назван показательный момент атаки БПЛА по Польше

Фото: 24 Канал

По данным издания, еще накануне вечером польские военные получили предупреждение о массовой атаке российских "Шахедов" на территорию Украины. Хотя подобные угрозы уже стали привычными, Варшава на этот раз активизировала все средства обороны, привлекая как собственные силы, так и поддержку союзников.

В частности, в воздух поднялись разведывательные самолеты НАТО, а также были задействованы две пары истребителей — польские F-16 и нидерландские F-35, дежурившие в небе вместе с вертолетами.

Зафиксировано, что первое нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками РФ произошло около 23:30 9 сентября, а последний "Шахед" был сбит в 6:45 утра 10 сентября уже силами авиации НАТО через 15 минут после пересечения границы.

Журналисты отмечают, что этот инцидент – не только военный сигнал, но и политическое сообщение. Удар по Польше — это также возможность для европейских лидеров повлиять на Дональда Трампа, до сих пор проявляющего осторожность в вопросе поддержки Украины.

"Эта атака — шанс показать Трампу, что у Путина никогда не было искренних намерений договариваться", — отмечают в The Telegraph.

Лидеры европейских стран, в том числе стран восточного фланга НАТО, считают, что Россия просто использует любые паузы для перегруппировки и манипулирует Западом. Они надеются, что теперь Трамп увидит истинную суть политики Путина и изменит свою позицию, усилит санкционное давление и станет более откровенным в поддержке Киева.

"Атака на Польшу может стать последней каплей", — предполагают обозреватели.

Однако первая реакция Трампа на события вызвала удивление. На своей платформе он написал коротко:

"Что Россия нарушает воздушное пространство Польши своими беспилотниками? Вот так!".

Этот комментарий оставил больше вопросов, чем ответов. Как именно он будет действовать, остается открытым вопросом.

Как уже писали "Комментарии", В ночь на 10 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив более 400 дронов-камикадзе "Шахед", часть из которых пересекла воздушное пространство Польши.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/09/10/putin-nato-red-lines-poland-drones-planes-ukraine-russia/
Теги:

Новости

Все новости