Путин нанес страшное фиаско НАТО: назван показательный момент атаки БПЛА по Польше

Клименко Елена
Впервые с начала полномасштабной войны войска НАТО совершили боевое действие против России, сбив ее вторгшиеся в воздушное пространство Польши беспилотники. Этот эпизод демонстрирует, насколько далеко готов войти Владимир Путин, чтобы проверить прочность Альянса, его готовность к ответу и способность реагировать на угрозы, связанные с эскалацией войны в Украине, пишет The Telegraph.
Фото: 24 Канал
По данным издания, еще накануне вечером польские военные получили предупреждение о массовой атаке российских "Шахедов" на территорию Украины. Хотя подобные угрозы уже стали привычными, Варшава на этот раз активизировала все средства обороны, привлекая как собственные силы, так и поддержку союзников.
В частности, в воздух поднялись разведывательные самолеты НАТО, а также были задействованы две пары истребителей — польские F-16 и нидерландские F-35, дежурившие в небе вместе с вертолетами.
Зафиксировано, что первое нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками РФ произошло около 23:30 9 сентября, а последний "Шахед" был сбит в 6:45 утра 10 сентября уже силами авиации НАТО через 15 минут после пересечения границы.
Журналисты отмечают, что этот инцидент – не только военный сигнал, но и политическое сообщение. Удар по Польше — это также возможность для европейских лидеров повлиять на Дональда Трампа, до сих пор проявляющего осторожность в вопросе поддержки Украины.
"Эта атака — шанс показать Трампу, что у Путина никогда не было искренних намерений договариваться", — отмечают в The Telegraph.
Лидеры европейских стран, в том числе стран восточного фланга НАТО, считают, что Россия просто использует любые паузы для перегруппировки и манипулирует Западом. Они надеются, что теперь Трамп увидит истинную суть политики Путина и изменит свою позицию, усилит санкционное давление и станет более откровенным в поддержке Киева.
"Атака на Польшу может стать последней каплей", — предполагают обозреватели.
Однако первая реакция Трампа на события вызвала удивление. На своей платформе он написал коротко:
"Что Россия нарушает воздушное пространство Польши своими беспилотниками? Вот так!".
Этот комментарий оставил больше вопросов, чем ответов. Как именно он будет действовать, остается открытым вопросом.
Как уже писали "Комментарии", В ночь на 10 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив более 400 дронов-камикадзе "Шахед", часть из которых пересекла воздушное пространство Польши.