Путин нанес страшное фиаско НАТО: назван показательный момент атаки БПЛА по Польше

Впервые с начала полномасштабной войны войска НАТО совершили боевое действие против России, сбив ее вторгшиеся в воздушное пространство Польши беспилотники. Этот эпизод демонстрирует, насколько далеко готов войти Владимир Путин, чтобы проверить прочность Альянса, его готовность к ответу и способность реагировать на угрозы, связанные с эскалацией войны в Украине, пишет The Telegraph.

Фото: 24 Канал

По данным издания, еще накануне вечером польские военные получили предупреждение о массовой атаке российских "Шахедов" на территорию Украины. Хотя подобные угрозы уже стали привычными, Варшава на этот раз активизировала все средства обороны, привлекая как собственные силы, так и поддержку союзников.

В частности, в воздух поднялись разведывательные самолеты НАТО, а также были задействованы две пары истребителей — польские F-16 и нидерландские F-35, дежурившие в небе вместе с вертолетами.

Зафиксировано, что первое нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками РФ произошло около 23:30 9 сентября, а последний "Шахед" был сбит в 6:45 утра 10 сентября уже силами авиации НАТО через 15 минут после пересечения границы.

Журналисты отмечают, что этот инцидент – не только военный сигнал, но и политическое сообщение. Удар по Польше — это также возможность для европейских лидеров повлиять на Дональда Трампа, до сих пор проявляющего осторожность в вопросе поддержки Украины.

"Эта атака — шанс показать Трампу, что у Путина никогда не было искренних намерений договариваться", — отмечают в The Telegraph.

Лидеры европейских стран, в том числе стран восточного фланга НАТО, считают, что Россия просто использует любые паузы для перегруппировки и манипулирует Западом. Они надеются, что теперь Трамп увидит истинную суть политики Путина и изменит свою позицию, усилит санкционное давление и станет более откровенным в поддержке Киева.

"Атака на Польшу может стать последней каплей", — предполагают обозреватели.

Однако первая реакция Трампа на события вызвала удивление. На своей платформе он написал коротко:

"Что Россия нарушает воздушное пространство Польши своими беспилотниками? Вот так!".

Этот комментарий оставил больше вопросов, чем ответов. Как именно он будет действовать, остается открытым вопросом.

Как уже писали "Комментарии", В ночь на 10 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив более 400 дронов-камикадзе "Шахед", часть из которых пересекла воздушное пространство Польши.