Путин намерен оправдать вторжение в Украину: какие "убийственные факты" готовит Трампу

В пятницу президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер готовит "факты" оправдания вторжения в Украину.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации со ссылкой на информацию от Сил обороны сообщили, что Путин готовит для встречи с Президентом США Дональдом Трампом определенные "исторические материалы". Отмечают, что речь идет о географических картах, которые, по замыслу Путина, должны доказать Трампу, что Украина якобы "искусственное государство", сформированная за счет территорий других стран. По убеждению, российской стороны это должно оправдать военную агрессию Кремля против Украины и претензии РФ на украинские территории.

"Такие псевдоисторические спекуляции — типичный прием российской пропаганды, к которому неоднократно прибегал в публичных выступлениях и сам Путин. Подобный подход недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, незыблемости границ и незаконности применения" ЦПД.

В Центре отмечают, что большинство современных стран или их частей в прошлом входили в другие государства. Такая ситуация и в самой РФ – современная Россия в свое время была частью Золотой Орды, а многие нынешние территории РФ в прошлом принадлежали другим государствам – Германии, Швеции, Финляндии и т.д.

"Впрочем, никакие исторические факты, а тем более псевдоисторические фантазии не могут быть основанием для территориальных посягательств и не оправдывают вооруженную агрессию против других стран", — убеждены в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп назвал условие, при котором встретится с Зеленским и Путиным.



