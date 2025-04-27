Путин нагло солгал об освобождении Курщины: ВСУ предупредили об опасности

Заявления кремлевского диктатора Владимира Путина и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова 26 апреля по поводу захвата россиянами села Горналь и якобы "освобождения Курской области" не соответствуют реальной обстановке. Об этом заявил журналист Юрий Бутусов.

Бои в Курской области

По его словам, на сегодня село Горналь находится под контролем украинских войск. Также, подчеркнул Бутусов, украинцы контролируют большую часть сел Гуево и Олешня. На территории Белгородчины украинские воины контролируют Поповку.

В общей сложности, говорит Бутусов, санитарная зона на территории РФ имеет размер около 30 квадратных километров.

Он подчеркнул, что российское руководство не впервые делает лживые заявления о захвате каких-либо населенных пунктов.

"Таким образом, российские войска заставляют действовать авансом, чтобы оправдать сделанные официальные заявления. Поэтому очевидно, что мясные накаты на санитарную зону в Курщине и Белгородчине будут усиливаться, чтобы линия фронта соответствовала словам Путин, который сейчас в очередной раз выглядит лживым проказником", — заявил Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном освобождении Курской области от украинских военных. По его словам, на данный момент в регионе проводятся мероприятия по выявлению одиночных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся скрыться.

При этом сам Путин подчеркнул, что якобы "разгром" ВСУ в Курской области создает условия для дальнейшего продвижения российской армии на других важных участках фронта, а также приближает ВС РФ к полному "разгрому неонацистского режима".



